Buducnost ostrých Hyundaiů N: Jeden se rozloučí, ostatní dostanou příští rok facelift

Kvůli zpřísňujícím se emisním limitům se nedočkáme nástupců sportovních Hyundaiů i30 N a Kona N. Nepřímo by je mohly nahradit elektrické modely N. Menší i20 N možná přežije.

Stále se zpřísňující evropské emisní předpisy znamenají, že z Evropy mizí řada zajímavých aut. Výhledově to potká také rychlé Hyundaie i30 N, i30 N Fastback a Kona N. Částečně je nahradí sportovně orientované elektromobily. O něco jistější budoucnost dle dostupných informací čeká menší i20 N.

Zahraniční weby CarExpert a CarSales přinesly informace o budoucnosti sportovních modelů Hyundai od divize N. Výkonný technický poradce značky, Alber Biermann, v rozhovoru s kolegy z CarExpert uvedl, že v Evropě chystané emisní předpisy Euro 7 nedávají velkou naději na budoucnost modelů N se spalovacími motory.

Přeplňovaná jednotka 2,0 T-GDI podle něj bude postupně vyřazována z nabídky značky a na vybraných trzích (tedy ne v Evropě) ji nahradí 2.5litrový přeplňovaný motor. Ten by pak mohl zajistit budoucnost sportovního sedanu Elantra N, který se ovšem na evropských trzích neprodává. Teoreticky by mohl přežít i hatchback i20 N, protože ani jeho motor 1,6 T-GDI se nechystá do důchodu.

Časem mohou být modely i30 N (Fastback) a Kona N nahrazeny elektrickými modely N. Konkrétně Biermann řekl: „Pokud mluvíme o elektromobilech, pak bychom si dokázali představit plně elektrický hatchback i30 N, který by zapadal do našich plánů v segmentech B a C, ale může chvíli trvat, než se k němu dostaneme, než ho uděláme správně.“

Hyundai N 2023: Facelifty a elektromobil

Zkusili jsme se na bližší informace zeptat českého zastoupení značky a PR manažer David Pavlíček nám sdělil: „V blízké době představíme novou generaci modelu Kona a mohu potvrdit, že se se sportovní verzí N nadále nepočítá. To však neznamená, že segment sportovních crossoverů opouštíme – potvrdili jsme totiž příchod prvního čistě elektrického N, Ioniqu 5 N, který odhalíme taktéž v příštím roce.“

Dlouhodobou budoucnost modelů i30 N (Fastback) a i20 N nekomentoval, ale uklidnil nás, že o vozy se stávajícími motorizacemi v dohledné době nepřijdeme: „Model i30 N se v roce 2023 dočká faceliftu, stejně jako standardní i30. V obou případech se však jedná pouze o designové osvěžení, motorizací se změny nedotknou, a stávající 2,0 T-GDI tak zůstává v našem nejpopulárnějším enku i nadále. Změny nenastanou ani u modelu i20 N, který se taktéž v příštím roce dočká faceliftu, ale jeho motorizace 1,6 T-GDI zůstane zachována.“