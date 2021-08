Bugatti už čile pracuje na náhradě za Chiron. Zákazníci ji spatří už brzy

Bugatti má pod křídly Volkswagen Group statut značky překonávající hranice, její modely i díky čtyřikrát přeplňovanému šestnáctiválci v útrobách patří mezi nejrychlejší sériové automobily na světě. Jenže v době stále přísnějších norem je pořád složitější obhájit tento statut před vedením koncernu. Budoucnost však má Bugatti naštěstí zajištěnou, a to díky společnému podniku s firmou Rimac, výrobcem elektřinou poháněných superaut z Chorvatska.

A oba subjekty se podle všeho rychle daly do spolupráce. Mate Rimac, zakladatel stejnojmenného úspěšného výrobce elektrických střel totiž nyní prozradil první detaily o budoucím modelu značky Bugatti, jehož vedení přebírá.

„Zákazníci ho uvidí už celkem brzo, pravděpodobně za méně než rok,“ přiznal Mate Rimac v rozhovoru s Mannym Khoshbinem, sběratelem vozů Bugatti, na nedávném automobilovém týdnu v Monterey. Krátký rozhovor s chorvatským manažerem přitom zachytilo přiložené video.

Rimac přitom věrnému zákazníkovi Bugatti přiznal, že do výroby tato novinka vstoupí zhruba za tři roky. Firma na ní pracuje už asi rok, přičemž jejím základem bude zcela nová platforma. Rimac zatím neprozradil technické detaily, dá se však předpokládat, že nové útroby souvisí s možnou aplikací elektrického pohonu. Právě ten je u budoucích Bugatti očekáván. V první fázi nicméně může jít o plug-in hybrid, čistě elektrický vůz může následně dorazit až později.

Bugatti se však pod vedením Rimacu podle všeho neomezí jen na výrobu superrychlých aut. „Možná udělám něco bláznivého. S touto značkou můžete udělat mnohé. Možná SUV, možná kupé s dlouhou kapotou nebo něco naprosto šíleného, o čem nikdo neuvažuje,“ řekl „chorvatský Musk“, jak se mu přezdívá, v nedávném rozhovoru pro Motor Trend.

V následujících letech by tudíž Bugatti konečně mohlo rozšířit své portfolio, jak se ostatně několik let spekuluje. Dlouho se hovořilo o limuzíně ve stylu někdejšího Royale, kdy však zůstalo jen u konceptu 16C Galibier. Sériová verze by prý byla moc ošklivá. V poslední době se pak čile spekulovalo o SUV, pořádně se však nevědělo, zda by pro takové auto byl dostatečný trh. Rimac nicméně naznačuje, že by rád vrátil Bugatti ke kořenům a nabídl širší portfolio jako v jeho předválečné éře.

Partnerství Bugatti-Rimac bylo oznámeno na začátku července. Společný podnik bude z 45 % nadále vlastnit VW Group, a to prostřednictvím automobilky Porsche. Zbytek připadá na společnost Rimac Group, vlastněnou samotným Rimacem, automobilkami Porsche a Hyundai a dalšími investory, která se nadále zaměří na vývoj techniky pro elektromobily. Podnik Bugatti-Rimac pak sice bude řídit chorvatský manažer, ten však zdůrazňuje, že Rimac a Bugatti budou i nadále jasně rozlišené značky, se svými vlastními výrobními centry, v Záhřebu a Molsheimu.