Bugatti a Rimac se spojují a plánují budoucnost. Převážně elektrickou

Očekávané se stalo skutkem. Jedna z nejslavnějších značek světa, kterou v roce 1998 vzkřísil Volkswagen, se spojila s chorvatským startupem vynálezce a podnikatele Mate Rimaca. Nová společnost Bugatti-Rimac d.o.o. bude mít sídlo v chorvatském Záhřebu a začne fungovat ve 3. čtvrtletí letošního roku.

Neznamená to ovšem, že se propojily i obě značky, ty hodlají fungovat stále zvlášť včetně svých výrobních závodů a dodavatelských řetězců v sídelních zemích. Bugatti se tedy z alsaského Molsheimu neodstěhuje. Chorvatská firma drží v novém joint venture podíl 55 %, zbylých 45 patří Porsche, součásti Volkswagenu. Německý výrobce sporťáků navíc stále drží 24 % samotného Rimacu. První akcie nakoupil už v roce 2018, zatím poslední letos v březnu. Mate Rimac sám vlastní 37 %, dalších 12 % drží jihokorejský Hyundai.

Porsche hraje v tomto spojení důležitou strategickou roli. Funkci generálního ředitele Bugatti-Rimac obsadí pochopitelně dnes teprve třiatřicetiletý Mate Rimac, členy dozorčí rady se stanou současný nejvyšší muž z Zuffenhausenu Oliver Blume a jeho pravá ruka Lutz Meschke, .

Rimac se přetvoří ve skupinu. Bugatti-Rimac bude fungovat jako samostatný subjekt. Grupa se dále rozdělí na dvě obchodní jednotky: obchod s hypersporty a Rimac Technology, stoprocentně vlastněnou mateřskou firmou. Jejím polem působnosti je vývoj baterií a elektrických hnacích ústrojí – hlavně pro velké automobilky.

„Tento společný podnik je prozatímním vyvrcholením strategického řetězce investic. Velmi brzy jsme navázali blízký vztah s Matem a jeho extrémně inovativním týmem,“ řekl Meschke. A Mate Rimac? „Právě jsme uvedli na trh naše nejnovější hyperauto – Neveru – s celosvětovým ohlasem. Takže vám ani nevím, jak moc jsem nadšený z potenciálu těchto dvou značek. Tohle je opravdu vzrušující okamžik. Rimac Automobili se rozrostl velmi rychle a společný podnik ho posouvá na zcela novou úroveň. Bugatti a Rimac se k sobě perfektně hodí, oba přispívají důležitými aktivy. Spojíme naše znalosti, techniku a hodnoty s cílem vytvořit v budoucnu velmi speciální projekty.“

Hybrid i elektřina

Bugatti pokračuje ve výrobě Chironu W16. Další nové modely, hybridní i plně elektrické se zrodí ze společného vývoje. Hypersport vyjede s kombinací elektromotoru a spalovacího agregátu, luxusní „tourer“ pak dostane pouze elektrické jednotky, určitě nezůstane pouze u jedné. „Máme nápady na nová auta, snažíme se, abychom opět nabídli unikátní produkty. Velmi pozorně jsme naslouchali fanouškovské základně Bugatti. Pro přechodné období máme nápad s větší elektrifikací, ale stále zůstává v kombinaci se spalovacím motorem," potvrdil Oliver Blume.

Mate Rimac k novinkám prozradil: „Jsem automobilový fanoušek. Nehodláme recyklovat to, co máme. Žádný restyling Chironu a jeho hybridizace. Vyvíjíme zcela nový produkt od základů, protože si myslíme, že je to nejlepší způsob, jak pokračovat a jít dál. Nový produkt bude mít spalovací motor. Uvažujeme také dlouhodobě. Bugatti je úžasná značka, která má ve své historii spoustu rozmanitosti, takže ji použijeme k tomu, abychom nestavěli jen hyperauta. Existují příležitosti, aby mohly vzniknout další nové vzrušující automobily. Ovšem plně elektrické. Řeknu, že ještě v tomto desetiletí uvidíme plně elektrickou bugatti, do konce dekády pak hybridní.“

Sperkondenzátory, které používá Lamborghini, nejsou pro Bugatti podle jeho slov řešením. Hypervozy Rimacu by měly být schopny žít vedle vozů francouzské high-endové automobilky. „Máme dvě velmi odlišné značky, můžeme dělat skvělé věci. Bugatti je o dědictví a řemeslném zpracování, Rimac se zaměřuje na nejmodernější techniku. Můžeme mít dvě paralelní, velmi odlišné produktové řady.“ První přirovnal k mechanickým švýcarským hodinkám, druhou k chytrým digitálním.

Připustil však, že během let s přechodem Bugatti k úplné elektrifikaci může dojít k většímu sbližování. A rozšíření modelové řady mimo hypersporty by mohlo pomoci udržet rozdíly. „Po deseti letech to může být větší problém. Ale když se podíváte na přístup obou značek, Rimac se plně soustředil na výkon, blázniviny se čtyřmi elektromotory, konektivitu a autonomní funkce. Spousta skvělých věcí, které ovšem klientelu Bugatti vůbec nezajímají, ti preferují krásnou kůži, detaily, ruční práci a řemeslo. I kdyby měly vozy stejná hnací ústrojí, budou určeny odlišným lidem.“

V roce 2023 má být dokončeno nové sídlo v chorvatském Kerestinci, vesničce západně od Záhřebu.

Zdroje: Auto Express, Motor1, Bugatti Automobiles S.A.S., Rimac Automobili

Foto: Bugatti Automobiles S.A.S., Rimac Automobili