Bugatti 16C Galibier mohlo skutečně vzniknout. Kvůli požadavkům zákazníků byl však příliš ošklivý

Bugatti léta nabízí jedinou modelovou řadu, Veyron byl v roce 2016 nahrazen Chironem, od něhož alespoň vznikly odvozené limitky typu La Voiture Noire a Centodieci. Roky se však mluví o druhém modelu, v roce 2009, tedy ještě v době Veyronu, dokonce vznikl koncept 16C Galibier, který měl být předzvěstí takového auta. Po letech automobilka přiznala, že na jeho sériové výrobě skutečně pracovala.

Vzpomíná na to ředitel designu Bugatti Achim Anscheidt, který ve značce působí už od dob jejího převzetí koncernem VW Group. Podle jeho slov koncept poháněný osmilitrovým šestnáctiválcem z Veyronu, avšak uloženým vpředu, navíc s dvěma kompresory místo dvou turbodmychadel, na turné po světě měl mezi potenciálními klienty úspěch, a tak se výrobce rozhodl zapracovat na jeho sériové verzi.

Přitom se však vedení značky rozhodlo poslechnout některé výtky zákazníků a nechalo Anscheidta design 16C Galibieru upravit. Změn bylo nakonec vícero, kvůli praktičnosti a vnitřnímu prostoru automobil vyrostl, o 15 centimetrů na výšku a o neskutečných 152 centimetrů na délku. Navíc se měnily i zadní partie, elegantní oblou záď fastbacku nahradil zadeček ve stylu sedanů, to, aby vůz zaujal na klíčovém čínském trhu, kde mají takovou koncepci raději.

„Původní zaměření konceptu na tvorbu sportovního, elegantně navrženého sedanu se ztratil v mozaice příliš ambiciózních a protichůdných požadavků excelovských tabulek. Při pohledu ze strany auto vypadalo jako jezevčík. Zezadu to zase bylo jako se dívat na buřinku na kolech,“ komentuje provedené úpravy Anscheidt, který na nich z titulu své funkce pracoval.

Takový projekt podle Anscheidta žil až do 12. května 2012, kdy továrnu v Molsheimu navštívil jistý pán z Rakouska (Ferdinand Piëch osobně, který stál za myšlenkou oživení Bugatti a vzniku Veyronu). Provedené změny ho rozzuřily a projekt Galibieru z titulu funkce předsedy dozorčí rady VW Group nechal ukončit. Skončily tak práce trvající rok a půl.

Zajímavostí přitom je, že Galibier neměl původně být doplňkem Veyronu, jako spíše jeho nástupcem ve výrobním programu. „Původně tu nebyl plán vytvořit z Bugatti značku se dvěma produkty. Plánovalo se ukončit Veyron po 450 vyrobených kusech a přijít s Galibierem,“ vzpomíná Achim Anscheidt.

I proto se na nástupci Veyronu zpočátku pracovalo jen uvnitř designérského oddělení jako plán B, kdyby to s Galibierem náhodou nevyšlo. Nakonec se taková práce vyplatila, že Chiron mohl vzniknout jako přímý nástupce Veyronu.

Dnes však vedení automobilky ohledně nabídky hovoří jinak. Dva modely mají být výhodnější z mnoha důvodů. Jednak by malý výrobce měl více možností, co průběžně představovat veřejnosti. Navíc by lépe vykryl výkyvy výroby spjaté s životním cyklem toho kterého modelu.

Spekulace o druhém modelu tak vlastně od dob premiéry Galibieru neustaly. Jen se už dávno nemluví o limuzíně jako spíše o SUV, tedy spíše crossoveru, protože Bugatti by rádo vytvořilo auto nějaké netradiční koncepce. Navíc není vyloučeno, že ho uvidíme už brzo. „Všechno, co mohu říci, je to, že budeme prezentovat několik překvapení v roce 2020. Máme pár nápadů a pracujeme na budoucnosti naší tradiční značky,“ prozradil na začátku roku sám prezident Bugatti Stephan Winkelmann. Tak třeba se dočkáme a proč ne klidně s oživeným jménem Galibier, který by se ke značce jistě hodil.