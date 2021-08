Rimac o budoucích modelech Bugatti: Může to být něco absolutně šíleného

Budoucnost značky Bugatti ve spojení s chorvatským výrobcem elektrických hypersportů Rimac může mít řadu podob. A může to být hodně divoké.

Historie značky Bugatti se začala psát již před více jak 110 lety a za tu dobu si prošla několika vzestupy i pády. Snad málokdo by ale čekal, že se v těchto týdnech bude dokončovat její spojení s poměrně mladou chorvatskou automobilkou Rimac, která se zaměřuje na výrobu extrémních elektrických hypersportů. V jejím čele, a brzy i v čele společnosti Bugatti-Rimac, přitom stojí teprve třiatřicetiletý Mate Rimac.

Ten už plány pro obě značky několikrát naznačil, v nedávném rozhovoru pro kolegy z amerického Motor Trend ale konečně zabrousil i do zajímavějších detailů. O přesné podobě modelové nabídky sice ještě nebylo rozhodnuto, už teď je ale jasné, že éra pouze dvoumístných hypersportů skončí. „Mohl bych udělat něco šíleného,“ cituje MotorTrend budoucího CEO značky Bugatt.

Jako první bude značka potřebovat nástupce stárnoucího modelu Chiron, v dalších pěti letech by se však nabídka měla rozrůstat. „S touhle značkou toho můžete udělat tolik. Možná SUV, nebo kupé s dlouhou kapotou, nebo něco absolutně šílené, na co nikdo předtím ani nepomyslel,“ upřesnil Rimac.

Sázka na SUV přitom není ani zdaleka překvapivá, ostatně řada luxusních, sportovních a prémiových značek hlásí rekordní prodeje právě díky zvýšeným modelům. Za zmínku rozhodně stojí například Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan nebo Aston Martin DBX. Do pár let by se navíc nabídka měla rozrůst také o SUV značky Ferrari.

Mate Rimac by navíc rád vrátil značku Bugatti k jejím původním kořenům. Pod taktovkou koncernu VW totiž nové modely vznikaly primárně kolem motoru W16, v budoucnosti by však značka měla nabízet více modelů s různými karoseriemi a pohonnými jednotkami. Včetně elektrifikovaných a čistě elektrických.

V objemu produkce tak značka Rimac zůstane exkluzivnější záležitostí než značka Bugatti. Produkce chorvatské značky by se totiž měla pohybovat maximálně do 100 vozidel ročně, přičemž nedávno představený elektrický hypersport Nevera, nejrychlejší produkční automobil na světě, má vznikat v sérii pouze 50 kusů ročně po dobu tří let.

Rimac navíc doufá, že bude schopen vyrábět vozy dostatečně efektivně, aby každý nový vůz mohl být podstatně odlišný od předchůdce. Tedy aby nešlo jen o převlečené kusy, z čehož cítíme narážku na poslední novinky z nabídky Bugatti.

Francouzská automobilka má přitom nyní v plánu vyrobit limitovanou sérii extrémního okruhového speciálu Bolide. Do roku 2030 bychom se pak měli dočkat hned dvou vozů vyvinutých již v rámci společnosti Bugatti-Rimac a za přispění inženýrů z Rimac. První vůz by měl být hybridní, zatímco druhý bude již čistě elektrický.