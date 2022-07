Cadillac poodhaluje koncept Celestiq, předobraz budoucí vlajkové lodi značky

Právě na ten Cadillac láká zveřejněním nových fotografií, které odhalují některé části luxusního vozu jménem Celestiq. Pohled na příď například ukazuje krátký převis, vertikální denní svícení, zajímavá kola a kamery místo zpětných zrcátek.

Ještě pozoruhodnější jsou zadní partie, které se chlubí skoro až hatchbackovou linií střechy. A zaujmou také světla, nejen tvarem, ale především umístěním. Všimnout si můžeme ještě podsvíceného loga značky.

Nahlédnout však můžeme i do interiéru. Vidíme prakticky řešený zavazadlový prostor, čtyři samostatná sedadla, červené čalounění a hned několik displejů. Dvě obrazovky poskytují zábavu cestujícím vzadu, displej na středovém tunelu zřejmě poslouží jako ovládací prvek.

Tím bude pravděpodobně také obrazovka na středovém tunelu mezi předními sedadly. Už delší dobu víme, že Celestiq dostane obrovský displej táhnoucí se přes celou šířku palubní desky, nebo velké střešní okno, u něhož si cestující budou moci na čtyřech segmentech nastavit individuální úroveň zatemnění.

Koncept by se měl světu v plné kráse ukázat 22. července, na sériové auto si ale počkáme možná až do konce roku 2023. Půjde o elektromobil, který využije platformu koncernu General Motors s názvem Ultium, kterou známe například z nového elektrického pick-upu Hummer EV. Dále se počítá s pohonem všech kol, řízením na obou nápravách, nabíjením o výkonu až 350 kW a dojezdem přes 600 kilometrů.

Zajímavé také je, že Cadillac údajně počítá s produkcí pouhých 500 kusů ročně a že by vůz měl být do velké míry vyráběn ručně. Americká automobilka totiž chce zamířit do superluxusního segmentu, jemuž kralují značky Bentley a Rolls-Royce.

Naznačuje to i předpokládaná cena, která by podle některých zdrojů měla začínat na částce okolo 300 tisíc dolarů, což je v přepočtu asi 7 milionů korun. A to Cadillac ještě údajně zákazníkům nabídne, že si vůz mohou přizpůsobit vlastnímu vkusu, což cenu pochopitelně zvýší.