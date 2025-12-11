Can-Am Outlander Electric: Tiše a čistě do náruče přírody
Can-Am letos začal vyrábět první čistě elektrickou čtyřkolku ATV na světě. Model Outlander Electric představuje ekologicky přívětivější verzi benzinovým verzím, která má být ohleduplnější k přírodě a v některých bodech i praktičtější.
Každý z nás určitě někdy zažil tu chvíli, kdy chtěl utéct z hlučné a přeplněné civilizace do nějakého bohem zapomenutého koutku přírody, kde by byl sám jen tak přemýšlel o životě. Jenže jak se tam dostat? Pěšky? To by řada zlenivělých měšťáků nedala! A co takhle terénní čtyřkolka? Ta je skvělá! Projede všude a odveze vás, kam budete chtít. Jenže její hlučnost a výfukové plyny se do panenské přírody nehodí. Řešení možná našla společnost Can-Am. Ta letos představila čtyřkolku ATV na elektrický pohon Outlander Electric.
Další stupeň
Značka Can‑Am patří do kanadského koncernu BRP (Bombardier Recreational Products), který má bohatou historii ve vývoji a výrobě různých volnočasových strojů a vozidel. Pro vodní svět jsou určeny vodní skútry Sea-Doo nebo lodní motory Evindure, na zasněžené kanadské pláně se zase hodí sněžné skútry Ski-Doo nebo Lynx. Stroje na silnice nebo do terénu má na starosti právě Can-Am, který vyrábí cestovní tříkolky Spyder nebo jednostopé motocykly Origin a Pulse.
Právě posledními dvěma stroji vstoupil Can-Am do světa čistě elektrického pohonu (sněžné skútry mohou mít bateriový pohon již od roku 2023). Vyzkoušel si, jak vše funguje a nyní stejnou techniku zabudoval do terénní čtyřkolky Outlander. Revolucí v útrobách je tedy pohonná jednotka Rotax E-Power s kapalinou chlazených elektromotorem s nejvyšším výkonem 35 kW (trvalý 20 kW) a maximálním točivým momentem 72 Nm (trvalý 28 Nm).
Energií ho zásobuje chlazená li-ion baterie s kapacitou 8,9 kWh s vestavěnou palubní nabíječkou na střídavý proud o výkonu až 6,6 kW. Znamená to, že z 20 na 80 % se baterie dobije za 50 minut. Akumulátory jsou uloženy uprostřed stroje, kde jinak bývá nádrž a motor, takže se starají o ideální rozložení hmotnosti na nápravy. Elektromotor je spojen s bezestupňovým automatem CVT a rozvodovkou, díky níž putuje síla na zadní i přední kola.
Stejně jako u ostatních Outlanderů může jezdec volit pohon jen na zadní kola nebo na všechna čtyři a uzamknout zadní i přední diferenciál. Samozřejmostí je i dlouhý převod pro rychlejší jízdu a krátký pro maximální sílu. Řadí se tradiční pákou napravo, zpátečka se aktivuje přidržením startovacího tlačítka. Outlander nabízí tři jízdní režimy Pracovní/Standardní/Sportovní a tři úrovně nastavení rekuperace při brzdění. S předními zdvihy kol 25 cm, zadními 26 cm, a světlou výškou 30,6 cm má elektrický outlander identické schopnosti v terénu jako verze se spalovacími motory.
Ticho léčí
A nyní se dostáváme asi k tomu nejdůležitějšímu. Baterie s kapacitou 8,9 kWh není zrovna největší, protože do útrob stroje by se už více článků zkrátka nevešlo. Výrobce udává maximální dojezd v ideálních podmínkách 80 km, reálná kolem 50 km. Na nějaké delší výlety tak elektrický Outlander není stavěný, což určitě zarmoutí všechny rekreační jezdce, kteří se rádi prohánějí přírodou a jsou schopni strávit celý den na cestách.
I sám výrobce Can-Am prezentuje elektrickou čtyřkolku ATV hlavně jako dokonalý nástroj pro zemědělce, farmáře, správce lesů či outdoorových areálů, lovce i nadšence, kteří chtějí tiché vozidlo s minimálními nároky na údržbu. Bez spalovacího motoru není třeba měnit olej, filtry, zapalovací svíčky ani opravovat spojku. Stačí zkontrolovat převodový olej, snadno přístupnou brzdovou kapalinu pod sedadlem a pojistkovou skříňka u konzoly. Na baterie dává výrobce záruku 5 let nebo nájezd 20.000 km.
Výhodou je hlavně tichý provoz bez vibrací a okamžitý nástup točivého momentu. Maximální rychlost je elektronicky omezena na 80 km/h. Absence jakékoliv hlučnosti jistě využijí zemědělci pohybující se kolem hospodářských zvířat. Stejnou vlastnost ocení také lovci, kteří nechtějí vyplašit divokou zvěř. Ke snížené hlučnosti pomáhají i speciální pneumatiky XPS Recon Force 26 x 8/10 obuté na 14“ lité ráfky. Pro pracovní využití se jistě bude hodit i tažná síla 830 kg nebo přední a zadní úchyty s nosností 54,4 a 109 kg.
Podvozek, sedlo, ovládací prvky a rozměry jsou shodné s outlanderem 700, a to jak u základní verze, tak i u dvoumístného prodlouženého provedení Max. Spolu s upínacím systémem LinQ je proto elektrické provedení kompatibilní se 120 položkami originálního příslušenství Can-Am. Ze systému G3L lze využít navijáky, přídavná světla, kompletní seznam přídavných kufrů, rámy, vyhřívané rukojeti a sedlo nebo radlice a sněžné pásy. Aktuálně si k vybraným čtyřkolkám můžete zdarma vybrat originální doplňky až do částky 60.000 Kč (akce platí do 17. prosince 2025).
Elektrické provedení se tak od běžného na první pohled odlišuje jen jiným lakováním. Čistý bezemisní pohon je spojen s bílou barvou a speciální design mají i 14“ litá kola. Jedinečný je i 5“ barevný displej, jenž kromě všech provozních údajů zobrazuje i nabití baterie nebo možný dojezd.
|Can-Am Outlander Electric - Technické údaje
|Provedení
|Electric
|Electric Max
|Elektromotor
|Rotax E-Power
|Výkon nominální/maximální
|20/35 kW
|Točivý moment nominální/maximální
|28/72 Nm
|Kapacita trakční baterie
|8,9 kWh, Li-ion
|Dobíjecí výkon AC
|6,6 kW, konektor Type2/Mennekes
|Převodovka
|Bezestupňový automat CVT s redukcí (L/H/N/R/P)
|Pohon
|Přepínatelný pohon všech kol AWD
|Provozní hmotnost
|398 kg
|415 kg
|Nejvyšší rychlost (Redukovaný převod)
|60 (45) km/h
|Délka × šířka × výška
|2202 × 1209 × 1220 mm
|2392 × 1209 × 1371 mm
|Rozvor
|1345 mm
|1533 mm
|Světlá výška/Výška sedla
|305/967 mm
|305/980 mm
|Cena včetně DPH
|499 000 Kč
|519 000 Kč
Zdroj: Autorský text s využitím informací od Can-Am | foto, video: Can-Am