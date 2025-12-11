Stefan Weckbach přivedl Porsche k elektromobilitě. Nyní míří k vrcholným mercedesům
Stefan Weckbach, který v Porsche vedl projekty Mission E a Taycan a později určoval strategii celého koncernu Volkswagen, přestupuje k přímé konkurenci. Od července 2026 se stane šéfem Mercedes-AMG a zároveň převezme dohled nad luxusní divizí Maybach i třídou G.
Mercedes-AMG má za sebou turbulentní období. V roce 2023 převzal vedení značky Michael Schiebe, který nahradil Philippa Schiemera. Zároveň dostal na starost nejvýnosnější modely AMG, Maybach a třídu G.
Začátkem tohoto prosince byl Schiebe povýšen do představenstva Mercedes-Benz Group AG, kde je zodpovědný za kvalitu výroby a řízení dodavatelského řetězce. Zároveň zůstává v čele divize AMG, ale jenom do chvíle, než ho plně nahradí Stefan Weckbach.
Zní to, jako kdyby měl Weckbach usednout do ředitelského křesla každým okamžikem, ale ve skutečnosti se nového místa dočká až v červenci příštího roku. Spolu s tímto postem převezme kontrolu nejen nad AMG, ale také Maybachem a třídou G.
Sázka na Stefana Weckbacha samozřejmě není náhodná. AMG se nachází v procesu modelové transformace s vysokou mírou elektrifikace, což je Weckbachova parketa. Elektromobilitu totiž nevnímá jako nutné zlo, ale součást přirozeného vývoje.
Silně ho ovlivnil nástup k Porsche v roce 2008, kde se postupným úsilím dopracoval až na vedoucího projektů definujících novou éru značky. To znamená hlavně koncept Mission E, z nějž se zrodilo první elektrické Porsche Taycan. Později řídil i vývoj řady Cayenne.
V září 2023 se přesunul do Wolfsburgu na místo šéfa koncernové i produktové strategie a generálního sekretariátu Volkswagen AG. Tím se dostal blízko Oliverovi Blumemu, šéfovi koncernu. Tiše se o něm mluvilo jako o potenciálním kandidátovi na ředitele značky Porsche. Nakonec své poznatky ale využije u konkurenčního AMG.
To si podle Die Welt drží růstový trend, kdy dokázalo ve třech prvních čtvrtletích roku 2025 zvýšit odbyt o zhruba sedm procent na více než 102.500 vozů, zatímco zbytek skupiny rostl výrazně pomaleji, případně stagnoval. Z toho je patrný klíčový význam pro Mercedes-Benz. AMG je navíc segmentem, kde se zvýšení ceny, pokud nabídne odpovídající techniku a prestiž, snadno akceptuje. Automobilka tím dává také najevo, že boj v „top třídě“ bere skutečně vážně.
Na plody jeho práce si ale počkáme. Jeho strategická rozhodnutí se na sériových modelech projeví zhruba za dva až tři roky.
