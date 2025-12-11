Španělská Santana vstává z mrtvých po boku čínské automobilky. Vydá se i na Dakar
Španělská značka Santana se po čtrnácti letech vrací do hry s novým pick-upem 400 vyráběným v Linares. Nabídne diesel i plug-in hybrid s dojezdem až 120 km na elektřinu. Obnovení výroby doprovází strategické partnerství s BAIC a montáží jeho vozů i ambice v motorsportu včetně plánované účasti na Rallye Dakar.
V květnu tohoto roku se objevily zprávy o blížící se obnově španělské automobilky Santana Motors. Ta zastavila výrobu v roce 2011 poté, co zkrachovaly projekty s partnery, jako jsou Iveco a ruský TagAZ, a podnik se dostal do hlubokých ztrát. Po čtrnácti letech ovšem značka, velmi dobře známá i v Česku, znovu otevírá své brány v Linares. Součástí slavnostního představení bylo předání prvního hotového vozu, které osobně vedl generální ředitel Edu Blanco.
Andaluský podnik bude v první fázi vyrábět dvě různé verze modelu 400. První je vybavena dieselem o výkonu 140 kW, alternativou je plug-in hybrid se 315 kW a možností ujet až 120 km v čistě elektrickém režimu. To znamená, že plug-in hybridní Ford Ranger bude mít prvního přímého konkurenta. Automobilka zároveň dodává, že v obou případech uživatelé získají účinný nástroj pro zdolávání terénu.
Interiér rovněž odpovídá současným standardům. Kombinuje pracovní atmosféru s lifestylovým komfortem a na pohled pěknými materiály. Najdeme tu 10,25palcový přístrojový štít a 14,6palcovou obrazovku infotainmentu, který doplňuje pás fyzických tlačítek pod ním. Seznam podpory řidiče obsahuje 28 různých asistenčních systémů a nabízí volbu z osmi jízdních režimů pro zpevněné i nezpevněné cesty.
Kromě modelu 400 budou z místních linek sjíždět další modely ze segmentů terénních vozů a SUV. Automobilka totiž uzavřela strategické partnerství s BAIC Automotive Group, které zajistí dodávky sad SKD pro novou řadu SUV a terénních vozů vyvíjených na platformách BAIC a montovaných v Linares mezi lety 2026 a 2028. Odtud budou distribuovány do Evropy.
Když se vrátíme k Santaně, ta se soustředí zejména na Andoru, Gibraltar, Itálii, Portugalsko a samozřejmě Španělsko. V těchto regionech bude prodej zajišťovat síť více než třiceti prodejců s rychlou dodávkou náhradních dílů; počítá se s dobou dodání 24–48 hodin a možností dodatečné výroby v případě potřeby.
Obnovení značky doprovází řada zajímavých událostí, aby byla Santana vidět a mluvilo se o ní. Svou bohatou historii psanou od roku 1956 zvěční v nové knize a stane se dodavatelem aut pro závod Santana Trophy Raid v Maroku. Se zaměřením na motorsport souvisí i účast na Rallye Dakar v roce 2026, přičemž navigátorem bude přímo ředitel značky Edu Blanco po boku pilota Jesuse Calleji. Zatím zůstává pouze u plánu z pohledu sériových vozů, ale tovární závodní tým už pracuje na soutěžním prototypu Pickup T1+.
Zdroj: km77, Motor1, MotorEnLinea, Motor.es, Santana Motors, foto a video: Santana