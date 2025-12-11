Nissan konečně dosáhl 800V napětí. Nové SUV ale dostane i spalovací motor
V honbě za rychlejším nabíjením se automobilky postupně přesouvají k 800V platformám. Další takovou je Nissan, který představil nadějně vypadající SUV NX8 s elektrickým i hybridním pohonem.
Automobilka Nissan je ukázkou toho, jak snadno lze zahodit náskok v technice. Japonská značka jako první už v 90. letech zabudovala lithiové baterie do elektromobilů a dokonce je v omezených sériích i prodávala nebo pronajímala. Její model Leaf se stal prvním masově vyráběným elektromobilem s lithiovou baterií na světě a několik let byl také jasným leaderem v prodejích.
Jenže náskok brzy dohnala a rychle předehnala Tesla a poté i spousta dalších automobilek. A tak zatímco na trhu už byly vyspělé elektromobily s 800V platformami a ultrarychlým nabíjením, Nissan stále prodával svůj zoufale zastaralý Leaf druhé generace, nenabízející ani temperaci baterie.
Dnes už je situace o trochu lepší, alespoň co se modelové nabídky týče. Nissan je sice už roky na pokraji kolapsu, za modely Ariya a třetí generaci Leafu se ale nemusí stydět, ačkoliv jde o celkem průměrné vozy.
Teď to ale vypadá, že v Nissanu se pokouší dohnat ztracené roky a představen byl první model značky s 800V platformou. Nový Nissan NX8 je 4870 mm dlouhé SUV s uhlazeným designem, který na modely Nissanu známé u nás navazuje pouze předním světelným podpisem stylizovaným do písmene V.
Novinka je třetím Nissanem spadajícím do řady N po sedanech N6 a N7. Ty se oba představily letos a prozatím jsou nabízeny pouze v Číně. Všechny stojí na platformě Tianyan Architecture, kterou vyvinul společný podnik Dongfeng Nissan. Pravděpodobně přitom ale vycházel z techniky, kterou Dongfeng nabízí v modelech své podznačky eπ. Dosavadní modely ovšem používaly její 400V verzi.
Menší ze sedanů je sériový hybrid, větší zase jen elektromobil, nové SUV NX8 ale nabídne oba pohony. Elektrická varianta bude mít pohon předních kol a výkon 215 nebo 250 kW a novou baterii LFP nazvanou Yundun, kterou měl také vyvinout Nissan, vyrábí ji však CATL. Fungovat má spolehlivě v teplotách v rozmezí -30 až +60 °C a nabídnout má díky 800V architektuře také ultrarychlé nabíjení. Rychlost má být 5C, zatím však neznáme kapacitu baterie, takže je neznámý i výkon nabíjení.
Sériový hybrid dostane stejně jako sedan N6 čtyřválcovou patnáctistovku NR15. Ale zatímco v N6 má atmosférické plnění a výkon 75 kW, zde půjde o přeplňovanou variantu o výkonu 109 kW. Kola bude pohánět 195kW elektromotor. Pokud bude stejná jako u sedanu i baterie, půjde o LFP s kapacitou 21,1 kWh.
Nissan nehodlá nechat řadu N jen v Číně. Export už byl potvrzen, zatím se prý počítá s trhy v jihovýchodní Asii a na Blízkém východě. Tak tomu tedy bylo se sedany, které v Evropě příliš neletí. Jiné to může být s SUV, které by se v evropské nabídce Nissanu určitě vyjímalo lépe. Více se ale dozvíme až s oficiálním představením NX8, které má být už brzy.
Zdroj: Nissan, zdroj foto: Nissan, zdroj videa: Nissan