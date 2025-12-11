BMW má nového šéfa. Olivera Zipseho nahradí Milan Nedeljković
Vrcholový manažer původem ze Srbska se na jaře 2026 stane předsedou představenstva ryze německé automobilky BMW. Dosavadní ředitel odchází do důchodu.
Mnichovská automobilka BMW vymění svého nejvyššího ředitele, a to podle před lety napsaného plánu. Oliver Zipse, dosavadní předseda představenstva BMW AG, odejde 13. května 2026 po několika letech na nejvyšší pozici a pětatřiceti letech práce u BMW do důchodu.
Nahradí ho Dr.-Ing. Milan Nedeljković, který v představenstvu značky sedí už od roku 2019 a v současnosti je odpovědný za oblast výroby. Tento 56letý manažer zahájil svou profesní kariéru v BMW na pozici praktikanta v roce 1993. Od té doby získal rozsáhlé mezinárodní zkušenosti. Zastával vedoucí funkce v závodě v Oxfordu, působil jako ředitel fabrik v Lipsku a Mnichově a také jako senior viceprezident pro kvalitu. Jeho mandát předsedy představenstva bude trvat pět let, až do roku 2031.
„Milan Nedeljković přesvědčuje svým strategickým výhledem, silnou schopností dotahovat věci do konce a podnikatelským způsobem uvažování. Ztělesňuje velmi cílené řízení zdrojů, ať už finančních nebo ekologických,“ uvedl Dr. Nicolas Peter, předseda dozorčí rady BMW AG. „Nedeljković dokáže lidi inspirovat svými nápady, sjednocovat je a motivovat k dosahování špičkových výkonů. To jsou klíčové vůdčí vlastnosti, které pomohou udržet úspěšný směr BMW Group v době transformace,“ dodal.
Peter také zhodnotil působení Olivera Zipseho, „Významně přispěl k úspěchu BMW Group a zaslouží si naše upřímné poděkování. Provedl BMW globálními krizemi, jako byla pandemie covid-19, a stojí za projektem Neue Klasse, největším strategickým projektem v historii společnosti,“ uvedl, a pokračoval: „Zipse vždy stavěl úspěch BMW na první místo. Konzistentně zastával jasné postoje, i přes silné vnější tlaky, a díky tomu udržel společnost na správné cestě v turbulentních časech.“
Zdroj: BMW, foto a video: BMW