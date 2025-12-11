Pásovec Trax X2 utáhne až 5,5 tuny. Pomůže i těm, kteří neumějí couvat s karavanem
Jak náročné je zacouvat s karavanem do úzké garáže nebo postavit lodní přívěs přesně na místo? Pro někoho rutina, pro jiné každoroční noční můra. Kanadský robot vznikl právě proto, aby vyřešil podobné situace.
Manipulace s karavanem nebo lodním přívěsem bývá pro mnoho majitelů tou nejméně oblíbenou částí cestování. Přesné couvání, otáčení ve stísněných prostorech a manévrování v garážích či kempech často končí nervozitou a někdy i poškozením techniky.
Kanadská společnost Trax Power Dolly Systems nabízí řešení, které na první pohled působí jako malé pásové vozidlo, ve skutečnosti jde ale o plnohodnotný robotický tahač přívěsů.
Trax X2 je elektricky poháněný stroj s gumovými pásy, tedy něco na způsob bojového suchozemského dronu. Tato konstrukce poskytuje velkou stabilitu a trakci, takže si poradí s nerovným povrchem, trávou, štěrkem i mírným stoupáním.
Podle výrobce je schopen přesouvat přívěsy s hmotností 5,5 tuny, což z něj dělá zařízení nejen pro rekreační využití, ale i pro profesionální provozy. Od servisů přes půjčovny karavanů až po jachtařské přístavy.
Ovládání probíhá bezdrátově. Malý dálkový ovladač s dvojicí joysticků umožňuje řízení s proměnnou rychlostí a jemným dávkováním síly. Robota lze uvést do chodu pouze tehdy, kdy ovladač i přijímač navzájem potvrzují stabilní spojení. Dojezd signálu je až kolem tří set metrů, takže stroj lze vést i tam, kde se obsluha sama nedostane.
Umí i brzdit
Energeticky stojí Trax X2 na sadě tří 36V akumulátorů. Ty lze v případě potřeby jednoduše vyjmout a nahradit, což je praktické ve chvíli, kdy je robot využíván často nebo delší dobu. Nabíjení zabere přibližně čtyři hodiny s dodávanou nabíječkou.
Silnou stránkou zařízení je kompatibilita s různými typy přívěsů. Standardně je dodáván se dvěma velikostmi tažných koulí, lze však doplnit příslušenství i pro speciálnější použití. Zařízení umí i brzdit přívěs, je vybaven elektronickými brzdami.
Něco váží. A stojí...
Trax X2 není levná garážová pomůcka, jde o robustní stroj navržený a vyráběný v Kanadě, který má obstát v náročném prostředí a při dlouhodobém zatížení. Výrobce jej prezentuje jako zařízení nejvyšší třídy mezi podobnými pomocníky.
Nejde o zařízení pro každého. Hmotnost 145 kg vyžaduje promyšlené skladování a cena okolo 294.000 Kč jej posouvá spíše do kategorie profesionálního vybavení. Každopádně pro ty, kdo manévrují ve stísněných prostorách nebo s těžkými soupravami, může být Trax X2 způsob, jak si výrazně ulehčit život.
Zdroje: Trax, Unitesta