Opel Astra se ukazuje po faceliftu. Bude premiantem v osvětlení a vaše záda ji budou milovat
Omlazený Opel Astra přináší ostřejší design s osvětleným logem Opel Blitz, adaptivní světlomety Intelli-Lux HD, ergonomická sedadla, i čalounění z recyklovaného materiálu. Elektrická verze dostává baterii o kapacitě 58 kWh pro dojezd až 454 kilometrů dle WLTP.
Opel pokračuje v obnově svého portfolia. Letos má za sebou premiéru osvěžené mokky, nové generace frontery i silných nových variant elektrického SUV Grandland. Příští rok automobilka odstartuje rozsáhle inovovanou moderlovou řadou Astra. Premiéra stěžejního modelu proběhne na bruselském autosalonu pořádaném od 9. do 18. ledna 2026.
Zatímco některé automobilky před odhalením svých novinek „hrají se stíny“, Opel už teď ukazuje Astru v nové podobě prakticky bez maskování. Design je inspirován studií Opel Corsa GSe Vision Gran Turismo a představuje další evoluci přídě s maskou Opel Vizor. Uprostřed se poprvé u astry objevuje osvětlené logo Opel Blitz, jehož světelný podpis navazuje na ostatní nové modely značky. Dojem z vozu dále umocní nově navržená 17- a 18palcová kola a dvojice nových metalických laků Kontur White a Klover Green, které lze kombinovat s volitelnou černou střechou.
V případě astry hrají zásadní roli světlomety. Za příplatek bude možné objednat adaptivní světla Intelli-Lux HD tvořená více než 50.000 světelnými body. Jejich digitálně řízený kužel osvětluje vozovku v závislosti na směru jízdy, takže přirozeně vede pohled řidiče. Systém zároveň rozpoznává dopravní značky a upravuje intenzitu, aby omezil oslnění odrazem, což ulevuje očím při jízdě v noci. V režimu pro špatné počasí a mlhu světlomety umějí omezit nežádoucí odlesky od mokré vozovky a samozřejmostí je přesné vykrývání vozidel vpředu i v protisměru.
Interiér byl ergonomicky přepracován ve prospěch lepší přehlednosti. V Opelu Astra se poprvé objevují interně vyvinutá sedadla Intelli-Seats s prohlubní uprostřed sedáku, která snižuje tlak na kostrč. Připlatit si lze za ortopedická sedadla s certifikací AGR s širším rozsahem nastavení, elektropneumatickou bederní opěrkou, masážní funkcí, pamětí polohy a vyhříváním. V duchu strategie „Greenovation“ používá Astra v interiéru 100% recyklované textilní materiály – včetně čalounění s povrchem připomínajícím semiš.
Astra nadále slibuje vysokou užitnou hodnotu. Po sklopení opěradel zadní lavice v poměru 40 : 20 : 40 nabídne hatchback maximální objem zavazadelníku 1.39 litrů, kombi Sports Tourer pak až 1634 litrů.
V případě elektrického provedení se dočkáme baterie s celkovou kapacitou 58 kWh, díky níž kompakt ujede až 454 kilometrů podle WLTP, tedy přibližně o 34 kilometrů více než dosud.
Zdroj: Opel, Stellantis I foto a video: Opel