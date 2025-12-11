Omlazené Dacia Sandero, Stepway a Jogger mají české ceny. S LPG ušetříte dvakrát
Rumunské bestsellery se v rámci modernizace dočkaly například nového hybridního pohonu a možnosti zkombinovat oblíbené LPG se samočinnou převodovkou. Kolik za ně dáte?
Dacia Sandero již několik let patří k nejoblíbenějším automobilům v Evropě. Loni se dokonce stala tím vůbec nejprodávanějším na našem kontinentu. I proto rumunská automobilka své nejlevnější modelové řadě věnuje spoustu pozornosti.
V rámci modernizace portfolia Dacie Sandero a Sandero Stepway dostaly například přední světlomety s jiným podpisem, užší masku chladiče, nové zadní světlomety a další vylepšení. Po technické stránce jde především o nový hybridní pohon, který místo šestnáctistovky dostal o dvě deci větší zážehový čtyřválec. Hybrid zamířil do modelu Sandero Stepway, v Česku ovšem zatím v oficiální nabídce nefiguruje.
|Český ceník Dacie Sandero
|Essential
|Expression
|Journey
|1.0 TCe 100
|339.900 Kč
|370.900 Kč
|405.900 Kč
|1.2 Eco-G 120
|-
|370.900 Kč
|405.900 Kč
|1.2 Eco-G 120 AT
|-
|410.900 Kč
|445.900 Kč
|Zdroj: Dacia
Tuzemští zájemci mohou vybírat pouze ze dvou tříválců. Základní jednotku 1.0 TCe s výkonem 74 kilowattů doplňuje dvanáctistovka na LPG. Ta má při jízdě na benzin výkon 84 kW, na zkapalněný ropný plyn pak dokonce 90 kilowattů. Zajímavostí je, že za 1.0 TCe i 1.2 Eco-G 120 zaplatíte úplně stejně, přičemž provedení na LPG má vedle dvojice plnohodnotných nádrží na benzin (50 litrů) a plyn (49 l) nižší provozní náklady. Při ceně zhruba 18 Kč na litr LPG můžete jezdit zhruba za 1,26 Kč na kilometr, což je o několik desítek haléřů méně než v případě jízdy na benzin.
|Český ceník Dacie Sandero Stepway
|Essential
|Expression
|Extreme
|1.0 TCe 100
|376.900 Kč
|408.900 Kč
|443.900 Kč
|1.2 Eco-G 120
|376.900 Kč
|408.900 Kč
|443.900 Kč
|1.2 Eco-G 120 AT
|-
|448.900 Kč
|483.900 Kč
|Zdroj: Dacia
Motor 1.2 Eco-G 120 je navíc vůbec poprvé možné zkombinovat se samočinnou převodovkou. Dacie Sandero a Sandero Stepway totiž dostaly nově vyvinutou šestistupňovou dvouspojkovou převodovku, za kterou připlatíte 40.000 Kč, což je za automat standardní částka. Na rozdíl od SUV Duster a Bigster mají obě sandera samočinnou převodovku s pohonem na LPG bez mild-hybridu, což je pro majitele z hlediska servisních nákladů spíše výhra.
|Český ceník Dacie Jogger
|Essential
|Expression
|Extreme
|Journey
|1.2 Eco-G 120
|425.500 Kč/455.500 Kč
|445.000 Kč/475.000 Kč
|480.500 Kč/510.500 Kč
|-
|1.0 TCe 110
|-
|467.500 Kč/497.500 Kč
|503.000 Kč/533.000 Kč
|515.500 Kč/545.500 Kč
|1.8 Hybrid 155
|-
|569.000 Kč/599.000 Kč
|604.500 Kč/634.500 Kč
|617.000 Kč/547.000 Kč
|Zdroj: Dacia, Poznámka: Údaje za lomítkem patří sedmimístné verzi
Automat s pohonem na plyn nabídne i Dacia Jogger, zatím ne však v Česku. Jedinou verzí se dvěma pedály tudíž zůstává hybrid, byť v mnoha ohledech nový. Stejně jako u zmíněných SUV a sesterských renaultů do služby nastupuje větší zážehový motor. Původní šestnáctistovku střídá taktéž atmosférický čtyřválec, avšak o objemu 1,8 litru. Soustava s jedním trakčním elektromotorem, startér-generátorem a multimódovou převodovkou s dvěma rychlostmi pro elektromotor a čtyřmi pro spalovací agregát zůstávají. Novinkou je ovšem vyšší systémový výkon. Místo dosavadních 104 kilowattů jich máte k dispozici hned 116.
Omlazené Dacie Sandero, Sandero Stepway a Jogger jsou již k objednání u českých dealerů.
Zdroj: Dacia, foto a video: Dacia