Část vedení Hyundai se obává, že kvůli spolupráci s Apple ztratí značka renomé

Společnost Apple je sice technologický gigant, výrobu svých zařízení však často svěřuje někomu jinému. A stejný postup by měla aplikovat i v případě svého automobilu, označovaného jako projekt Apple Car, pro jehož výrobu právě hledá vhodného partnera. A jak nedávno vyplulo na světlo, jedním z favoritů by mohla být jihokorejská automobilka Hyundai.

Jedním z nejčastěji skloňovaných míst, kde by se automobily Apple mohly vyrábět, je závod automobilky Kia v Georgii. Web Reuters však nedávno přinesl několik zajímavých informací. Tou první je skutečnost, že jednání mezi Apple a Hyundai by měla ve skutečnosti probíhat již od roku 2018. A tou druhou pak zjištění, že někteří vysocí představitelé automobilky nejsou ze spolupráce příliš nadšení.

Objevují se totiž obavy, že by automobilka Hyundai mohla být vnímána jako Foxconn ve světě automobilů. Tedy jako výrobce cizích produktů. A to by mohlo do budoucna poškodit renomé firmy a ohrozit tak její plány na posun do vyšších segmentů. Ve výsledku by tak mohla tratit jak značka Genesis, která míří právě do vyšších segmentů, tak značka Kia, která se snaží kombinovat elektrifikaci s prémiovostí.

„Nejsme společností, která vyrábí auta pro ostatní,“ měl uvést jeden z nejmenovaných vyšších představitelů Hyundai v rozhovoru pro Reuters. „Není to tak, že práce pro Apple vždy přinese skvělé výsledky,“ dodal. Vedení automobilky se tak prý nyní rozmýšlí, zda a jak vlastně případnou spolupráci realizovat.

Podle informací Reuters by totiž spolupráce mohla probíhat i takovým způsobem, že si Apple nechá vyrobit důležité komponenty (například části rámu, pohonného ústrojí i karosářské díly) podle vlastního návrhu u několika různých dodavatelů, nikoliv jen Hyundai. A některý ze závodů jihokorejské automobilky by pak zajistil jen finální montáž.

Je tedy celkem pochopitelné, že se některým představitelům Hyundai nechce smířit s pozicí obyčejných kontraktorů, kteří pro někoho odvádí práci. Kromě ohrožení prestiže některých značek se však tento postup dotýká i vnitřních procesů a podnikové kultury v Hyundai.

Jak totiž dodává Reuters, společnost Hyundai dlouhodobě preferuje samostatnost ve většině odvětví, namísto spolupráce s externími dodavateli. Společnost má vlastní vertikální zásobovací řetězec, v rámci kterého si umí zajišťovat pohonné jednotky i vlastní ocel. Ostatně i díky tomu je Hyundai druhým největším obchodním konglomerátem v Jižní Koreji.