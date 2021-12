Ceny baterií meziročně opět klesly, příští rok ale mohou podražit

Podle každoroční zprávy BloombergNEF průměrná cena za kWh v bateriích užívaných napříč různými sektory, tedy včetně elektromobilů, autobusů a energetických úložišť, meziročně klesla ze 124 eur na 117 eur. Ještě působivější je pak skutečnost, že oproti roku 2010 klesla průměrná cena za 1 kWh v bateriích o 89 procent – v té době se totiž měla pohybovat okolo 1.063 eur.

Na úrovni cen baterií pro osobní elektromobily je pak zlepšení ještě pozitivnější. Průměrná cena celé baterie za 1 kWh je totiž zhruba 104 eur. Pokud bychom se pak zaměřili pouze na samotné bateriové články, měli bychom se bavit o průměrné ceně zhruba 86 eur za 1 kWh.

Podle analýz BloombergNEF došlo ke snižování průměrných cen za kWh z celé řady důvodů, včetně přechodu na cenově dostupnější chemii „LiFePo“ a omezení využívání tzv. drahých kovů, jako je například kobalt. Při pokračování tohoto trendu by pak průměrná cena kWh v bateriích mohla do roku 2024 klesnout na cca 88 eur, což by měl být bod, kdy se elektromobily konečně cenově srovnají s vozy osazenými spalovacími motory.

Nicméně vyhlídky nejsou pouze růžové. Během tohoto roku totiž došlo k růstu cen lithia, které je základním materiálem pro většinu baterií. Existuje tak možnost, že se cena baterií v příštím roce nepatrně zvedne v průměru na 119 eur za kWh. Pokud by se tato predikce potvrdila, pak by k vyrovnání cen elektromobilů a vozů se spalovacím motorem mohlo dojít až o dva roky později.

Rostoucí cena baterií přitom může být další nepříjemnou ránou pro evropské automobilky, které potřebují navyšovat prodeje elektromobilů kvůli plnění flotilových emisí. Jejich vedení se tak bude muset rozhodnout, zda kvůli růstu cen baterií, ke kterému dochází již od cca poloviny roku, omezit své zisky z prodejů, nebo zdražení promítnout do cen. Druhá možnost by však mohla některé zájemce odradit od koupě, takže si nejspíš automobilky opět budou muset sáhnout do vlastní kasy.