Videotest Omoda 5 1.6 TGDI: Jedno z nejlepších současných aut z Číny!
Mezi plejádou čínských aut, která v nedávné době dorazila na český trh je několik, která se u zákazníků ujala mnohem lépe než zbytek. Jedním z nich je Omoda 5.
Mezi světovými výrobci aut budete firmu Omoda hledat marně. Nejedná se o automobilku, ale o samostatnou značku v rámci čínského výrobce Chery, přičemž u nás se nabízí jak pod Chery tak také spolu se značkou Jaecoo. Od začátku je k dispozici se spalovacím motorem coby Omoda 5 ICE a elektromotorem jako Omoda 5 EV. My jsme v rámci dlouhodobého testu získali variantu se spalovacím motorem. V současnosti je trhu už modernizovaná verze. My ale testujeme tu původní.
V rámci dlouhodobého testu nám Omoda 5 ICE udělala už mnohokrát velmi dobrou službu. Třeba když nás odvezla na týdenní letní dovolenou ve třech lidech včetně malého dítěte. A to si chtělo přirozeně vzít s sebou kromě mnoha hraček také koloběžku či velkého nafukovacího delfína.
V kabině s prostorností problém není a to i díky velkorysému rozvoru 2610 mm. Jen nesmíte být moc vysocí. Horší to bylo se zavazadly. Kufr v základu pojme jen 378 litrů, navíc je dost mělký. Nakonec jsme se vešli, byť plato muselo zůstat doma. Mělký a vlastně i malý zavazadelník je jednou z daní za překvapivě pokročilou techniku v podobě zavěšení zadních kol. Pokud čekáte jednoduchou torzní příčku, budete překvapeni řešením, které jakoby z oka vypadlo zavěšení focusů či golfů.
Pod kapotou zní trochu hruběji přímovstřikový přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru z řady ACTECO. I ten se v mnohém podobá obdobně řešeným motorům fordu, VW, ale také třeba opelu. Výkon 106 kW v kombinaci s dvouspojkovým automatem slibují jízdní výkony tak akorát. Na závodění to není, brzdou provozu ale také nebudete.
Dnes je však možná důležitější hospodárnost. Při cestě na dovolenou nezávodíte, přesto by výsledek mohl být lepší. Kolem 8 litrů na 100 km je to sotva průměr. Co říkáte?
Zdroj: Autorská text