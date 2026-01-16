Volkswagen ID. Buzz je hit. Užitková verze skoro dohání tu osobní
Moderní reinkarnace Volkswagenu T1 s elektrickým pohonem si loni připsala více než 60tisícové prodeje. Dařilo se jak osobní variantě, tak užitkovému provedení Cargo.
S novodobým nástupcem ikonického Volkswagenu T1 německá automobilka koketovala dlouho. Nakonec ho představila až v roce 2022. Elektrický ID. Buzz esteticky vychází z konceptu, který se zkraje roku 2017 ukázal na autosalonu v Detroitu. Vedle osobní verze Volkswagen nabízí také užitkové provedení Cargo, které v Česku startuje na částce 1.181.269 Kč i se započtením 100tisícové dotace na elektromobily od tuzemského zastoupení automobilky.
Tenhle příspěvek dostanete také k osobnímu modelu, který s akumulátorem s kapacitou 59 kWh a vzadu umístěným elektromotorem se 125 kilowatty díky tomu stojí od 1.049.900 korun včetně DPH. To je na takto prostorné elektrické auto vlastně docela fajn částka.
Volkswagen se ID.Buzzem evidentně trefil do vkusu zákazníků po celém světě. Němci totiž loni globálně prodali 60.700 exemplářů tohoto modelu (meziročně o 102 % více), zhruba 7300 jich připadlo na severoamerický trh, který se přitom s tímto vozem musel pro rok 2026 rozloučit. Poměr mezi Volkswagenem ID. Buzz Cargo a osobákem je poměrně zajímavý, vychází totiž zhruba 46 ku 54 procentům.
Divize Volkswagen Užitkové vozy loni prodala 401 tisíc (meziročně -2,1 procent), elektromobilů bylo 65.900, což ve srovnání s rokem 2024 představuje nárůst o 118,9 %.
Zdroj: Volkswagen Užitkové vozy a Motor1, foto a video: auto.cz