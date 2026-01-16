Jeep Wagoneer S naživo v Bruselu: Americký luxus s výrazným křídlem
Víme, že wagoneer S není zrovna horká novinka, nicméně Jeep ho pořád v Evropě nezačal prodávat. Tak jsme ho zatím prozkoumali aspoň staticky na bruselském autosalonu.
Jeep na bruselském autosalonu ukázal produkční verzi modelu Wagoneer S. Zas taková novinka to není, po internetu se vůz v produkční formě odhalil už před rokem a půl, v nabídce značky Jeep ho však na evropských trzích dosud nenajdete. Možnost si ho zblízka prohlédnout tak je velmi vítaná.
Tenká přední světla působí přísně a líbí se mi přítomnost mlhovek dole v nárazníku, ovšem zvýraznění falešných otvorů v masce chladiče – je jich sedm, jako u všech jeepů – nasvícením je trochu kýč, ale wagoneer S není první ani poslední auto, které s něčím takovým přichází. Aspoň loga vypadají, že podsvícená nejsou.
Zajímavostí je spoiler na zádi, kterým končí střecha – ale jen opticky. Skutečná střecha vozu se kvůli snížení odporu vzduchu svažuje dolů mnohem dřív a nad ní se tyčí masivní křídlo. Z bočního profilu tak wagoneer S vypadá jako klasické SUV, ale při bližším pohledu je důraz na co nejlepší aerodynamiku zřejmý.
Souvisí s ním i zapuštěné boční kliky, které odjišťují dveře elektricky. Zevnitř je na výplních předních dveří alespoň snadno a rychle dostupná manuální nouzová klika. Kam jsem se podívat nemohl, je kufr – ten se u vystaveného kousku nedal otevřít.
Spousta místa a zajímavá ergonomie
Wagoneer S je na první dojem prostorné auto, což se potvrzuje i na zadních sedadlech. I když si přední sedadlo nastavím na svých 184 cm, vzadu zůstává před koleny velkorysá rezerva. Překvapivě dostatek místa je i nad hlavou, a to navzdory zmíněnému svažování střechy, které začíná těsně za hlavami zadních cestujících. Jistě to bude mít negativní vliv na výhled zadním oknem.
Americká ergonomie je patrná na ovládání stěračů umístěném na levé páčce pod volantem i na grafice displejů, zejména tedy přístrojového štítu, který rychle připomene dosavadní Grand Cherokee. Bohužel však i tím, jak jsou některá čísla či písmena malinká.
Klimatizace se sice ovládá na displeji, ovšem ne v displeji infotainmentu. Je tu k tomu druhý dotykový displej o patro níž. Jeho trikem je, že se dá zasunout nahoru a otevře tak odkládací prostor s porty USB. A když už jsme u toho, všimněte si tenkého slotu na smartphone mezi držáky nápojů – to je parádní nápad.
V kabině mám obecný pocit amerického luxusu, který podtrhují materiály. V interiéru voní kůže, sedadla jsou ventilovaná i vyhřívaná – zapíná se to po stranách centrálního displeje. Samozřejmostí je i bezdrátová nabíječka mobilních telefonů, která vypadá, že bude chlazená.
Navzdory luxusnímu zaměření a elektrickému pohonu Jeep nezanevřel na své terénní dědictví. Ve voze nechybí volič jízdních režimů pro jízdu mimo asfalt či asistent pro sjíždění prudkých kopců; redukční převod tu samozřejmě není, vůz pohání dva oddělené elektromotory, po jednom na nápravě, a k elektropohonu ani není redukce potřebná.
Podle vystavených technických údajů by se tento novinka měla v Evropě konečně objevit v prodeji v prvním čtvrtletí tohoto roku. Přestože jde o čistokrevný elektromobil, vůz nezapře svou DNA – je to americký luxusní automobil se vším všudy, obohacený o řadu zajímavých technických i designových řešení. A já se vážně těším, až se mi dostane do rukou.
zdroj: Autorský text | foto, video: Marek Bednář/Auto.cz