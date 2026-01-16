Nový Volkswagen Grand California Dune míří do terénu. Na poušť si ale netroufne
Divize užitkových vozů automobilky Volkswagen představila novou variantu svých největších obytných vozů Grand California, která si troufne i mimo zpevněné povrchy.
Volkswagen Grand California Dune není úplně nejžhavější novinka. Veřejnosti se totiž představil již koncem loňského srpna v rámci veletrhu Caravan Salon v Düsseldorfu. Volkswagen Užitkové vozy tuhle variantu koncipuje pro výlety mimo zpevněné povrchy, byť průchodnost terénem je u minimálně šestimetrového obytného vozu dost omezující.
Verze Dune se od běžného provedení liší především lakem Ascot ve světle křídovém odstínu připomínající krajinu písku a dun. Barevné schéma doplňují černé polepy s nápisem „Dune“ na obou stranách střešní plochy a nad čelním sklem. Nechybějí ani nárazníky a boční obložení jsou z antracitově zbarveného plastu. Standardní výbava zahrnuje 17palcová kola z lehkých slitin Lismore v lesklé černé barvě.
Volkswagen Grand California Dune může být volitelně vybaven permanentním pohonem všech kol a uzávěrkou diferenciálu, takže si minimálně s kluzčím povrchem poradí.
Speciální edice má ve standardu například adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, balíček Travel Assist včetně udržování v jízdním pruhu a nouzového. Bez příplatku dostanete také LED světlomety s denním svícením, zpětnou kameru, elektricky nastavitelná a sklopná vnější zpětná zrcátka a automatickou klimatizaci Air Care Climatronic.
Volkswagen Grand California Dune je nabízen ve dvou délkách. Verze 600 s délkou 6 metrů v Německu začíná na ceně 88.964 eur (v přepočtu asi 2.160.000 Kč). Varianta 680 s délkou 6,8 metru stojí od 91.886 eur (2.230.000 korun). V Česku zatím k dostání není. Oba modely jsou poháněny dvoulitrovým dieselem TDI o výkonu 120 kW, který se standardně pojí s osmistupňovým měničovým automatem.
Bez ohledu na speciální edici se modelová řada Grand California dočkala přepracovaného interiéru. Kuchyňská pracovní deska a stůl jsou nyní v dekoru „Atami Bamboo“, který je použit i pro novou PVC podlahu v kuchyni, v jídelním koutu a zavazadlovém prostoru. Kuchyňská baterie je nyní černá, stejně jako kliky, vypínače a zásuvky.
Mobilní jídelní stůl lze připevnit i na vnější stranu kuchyňské linky. Mezi novinky patří také sítě na zavazadla ve stropních skříňkách. Volitelně je k dispozici termo podložka a zatemňovací sada na čelní sklo kabiny.
Zdroj: Volkswagen Užitkové vozy a Motor1, foto a video: Volkswagen Užitkové vozy auto.cz