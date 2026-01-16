Registrace nových aut v Česku v roce 2025: Vozy SUV a MPV
Druhý díl souhrnného přehledu registrací nových aut na českém trhu se zaměřuje na rodinná MPV a stále populárnější kategorii SUV.
Jestliže v roce 2015 třída terénních aut (včetně SUV) podle statistik SDA představovala 43.962 registrací s celkovým tržním podílem 19,4 %, loni již vozy segmentů SUV a terénních vozů s 51,85 procenty a 128.970 exempláři bezpečně zaujala první místo mezi všemi kategoriemi. Nutno ovšem dodat, že zahrnuje třídy od malých crossoverů až po Mercedes-Benz GLS, BMW X7 či Range Rover.
Naproti tomu o něco méně rozkročený segment MPV, kam Svaz dovozů automobilů (SDA) počítá hlavně osobní dodávky (klasickým MPV totiž na trhu zbývá minimum) byl v roce s 19.903 vozy a tržním podílem 7,96 procent mnohem méně významný.
Nejprve se proto zaměříme na tzv. sportovně-užitková auta, která si lidé zamilovali nejen pro marketingem hojně podporovaný pocit většího bezpečí, ale také lepší průchodnost terénem a snazší nastupování a vystupování.
Malá SUV
Jasným vítězem mezi malými modely se stala Škoda Kamiq, která s 11.550 registracemi dalece převyšuje všechny ostatní. Na druhém místě najdeme čínské MG ZS, jež má před třetím Renaultem Captur náskok 1133 kusů. V případě čínského crossoveru šlo ještě o výprodej první generace, jejíž nástupkyně je větší, technicky vyspělejší, ale také o desítky tisíc dražší. Uvidíme proto, zda si podobně silnou pozici udrží i v letošním roce.
Druhou generaci nepřehlédnutelné Toyoty C-HR se mezi lidi podařilo v hojném počtu dostat zejména díky agresivně nastavenému operativními leasingu, díky kterému se japonská automobilka v roce 2025 dostala mezi značkami na českém trhu na bronzovou příčku.
|Malá SUV (SUV-B)
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Škoda Kamiq
|11.550
|2.
|MG ZS
|3188
|3.
|Renault Captur
|2055
|4.
|Toyota C-HR
|1922
|5.
|Peugeot 2008
|1801
|6.
|Toyota Yaris Cross
|1735
|7.
|Ford Puma
|1554
|8.
|Suzuki S-Cross
|1480
|9.
|Hyundai Kona
|1353
|10.
|Hyundai Bayon
|1126
Kompaktní a středně velká SUV
Nejpočetnější kategorie na českém trhu je velmi rozmanitá a zahrnuje modely s délkou lehce přes 4,4 metru až třeba po téměř 4,8metrový Volkswagen Tayron, dvojče Škody Kodiaq. Mezi desítkou nejlepších proto najdeme různé modely včetně Dacie Duster či Škody Enyaq. Tu doplňuje její kratší sourozenec, model Elroq, který se během jediného roku vyhoupl až na páté místo. Na prvním místě je poměrně neohrožená Škoda Karoq, byť patří k nestarším SUV na trhu (představila se již v roce 2017). Za ní následuje zmíněný kodiaq a taktéž „český“ Hyundai Tucson z Nošovic.
Dacia má vedle dusteru v desítce ještě de facto jeho prodlouženou variantu Bigster, která je novou vlajkovou lodí veleúspěšné rumunské automobilky.
|Kompaktní a středně velká SUV (SUV-C)
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Škoda Karoq
|11.454
|2.
|Škoda Kodiaq
|10.854
|3.
|Hyundai Tucson
|5964
|4.
|Dacia Duster
|4282
|5.
|Škoda Elroq
|2872
|6.
|Toyota RAV4
|2863
|7.
|Volkswagen Tiguan
|2432
|8.
|Škoda Enyaq
|2386
|9.
|Kia Sportage
|2345
|10.
|Dacia Bigster
|2233
Velká SUV
Nejdražšímu segmentu kralují prémiové modely v čele s Volvem XC90, jehož zmodernizované provedení vypadá stále skvěle, ačkoliv vychází z generace z konce roku 2014. Za ním už se šikuje německá skvadra, které dominuje Mercedes-Benz GLE se standardní karoserií i jako verze kupé. Tradičně velmi silnou pozici má Mercedes-Benz GLS, který je v Česku dlouhodobě oblíbený. Všimnete si také nemalého přírůstku Mercedesu G, který na našem trhu v provedení 450 d startuje na částce 3.515.050 Kč. Dlouhodobě přitom zdejší zákazníci dávají přednost osmiválcovému vrcholu G 63 od AMG s aktuální cenou od 5.378.450 korun.
Ačkoliv 378 registrací Mercedesu G nemusí vypadat jako vysoké číslo, celosvětově se v roce 2025 tohoto modelu prodalo 49.700 exemplářů (mimochodem nejvíce v historii), což už poměrově nevychází vůbec špatně.
|Velká SUV (SUV-D+SUV-E)
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Volvo XC90
|1237
|2.
|Mercedes-Benz GLE
|1073
|3.
|BMW X5
|873
|4.
|Audi Q7
|786
|5.
|Audi Q8
|763
|6.
|Volkswagen Touareg
|721
|7.
|Mercedes-Benz GLS
|559
|8.
|Lexus RX
|422
|9.
|Toyota Land Cruiser
|389
|10.
|Mercedes-Benz G
|378
Kompaktní MPV
SDA do této třídy zahrnuje vítězný Dacii Jogger, což je v podstatě standardní kombi s trochu vyšší světlostí. Udělám proto výjimku a rumunský vůz zde ponechám, byť by mu to mnohem více slušelo mezi tradičními kompakty. Druhý loni v Česku skončil Volkswagen Caddy, klasický zástupce dodávek pro práci i rodinu. Vysoko se dlouhodobě drží také Toyota Proace City, sourozenec dodávek z koncernu Stellantis (Citroën Berlingo, Opel Combo či Peugeot Rifter). Čtvrtý skončil Volkswagen Touran vycházející ze sedmé generace modelu Golf. Ačkoliv je touran poměrně drahý (začíná na 876.900 Kč za verzi 1.5 TSI/110 kW s manuálem), udržuje si vysoká čísla.
|Kompaktní MPV
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Dacia Jogger
|2580
|2.
|Volkswagen Caddy
|1470
|3.
|Toyota Proace City
|1192
|4.
|Volkswagen Touran
|999
|5.
|Peugeot Rifter
|751
|6.
|Opel Combo
|745
|7.
|Citroën Berlingo
|703
|8.
|Ford Tourneo Connect
|477
|9.
|Ford Tourneo Courier
|458
|10.
|Renault Kangoo
|334
Velká MPV
Sem už spadají především klasické osobní dodávky, které jsou ideálním (a v podstatě také mnohdy) jediným řešením pro velké rodiny. Výjimkou je snad pouze Volkswagen Multivan, mylně označovaný jako T7, ačkoliv se sedmou generací řady Transporter již nemá nic společného. Stojí totiž na platformě MQB pro osobní vozy, což mu dalo do vínku komfortnější podvozek, lepší jízdní vlastnosti a modernější techniku.
Vítězem se ovšem stal Ford Tourneo Custom, který dal technický základ zmíněnému Volkswagenu Transporter sedmé generace. Na druhém místě najdeme nestárnoucí Mercedes-Benz V, který se veřejnosti ukázal již v roce 2014. Dlouhověkost je ovšem u aut s užitkovým základem dost obvyklá, což potvrzuje též starší Volkswagen T6.1, který bych výrazně modifikovanou variantou generace T5 z roku 2002.
|Velká MPV
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Ford Tourneo Custom
|1578
|2.
|Mercedes-Benz V
|1131
|3.
|Volkswagen Multivan
|1081
|4.
|Toyota Proace
|1065
|5.
|Ford Transit Custom
|529
|6.
|Mercedes-Benz Vito
|435
|7.
|Renault Trafic
|384
|8.
|Volkswagen Transporter
|300
|9.
|Volkswagen Caravelle
|269
|10.-11.
|Citroën Spacetourer
|254
|10.-11.
|Toyota Proace Verso
|254
