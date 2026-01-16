Ojetý Land Rover Defender L663: Moderní aristokrat
Při jeho uvedení na trh mnozí nevěřícně kroutili hlavou, jiným zase spadla čelist. Defender s označením L663 posunul technické vlastnosti vozů na zcela jinou úroveň. Podívejme se, jak a čím vším dodnes udivuje své konkurenty.
Není mnoho vozů, které by si zasloužily přívlastek „nezničitelný“ více než původní Land Rover Series I, který vyjel z továrny v Solihullu už v roce 1948. Původní defender byl definicí utilitárního stroje, jehož hliníková karoserie vznikla spíše z poválečného nedostatku oceli než ze snahy o odlehčení. Po dobu neuvěřitelných 67 let výroby se tento vůz stal páteří expedic, armád i zemědělství po celém světě.
Příchod generace L663 však znamenal pro puristy šok, neboť inženýři zahodili žebřinový rám a tuhé nápravy do starého železa a vsadili na hliníkovou monokokovou platformu. Nový defender je sice kontroverzní, ale objektivně vzato, jde o technicky fascinující a o více než tři generace modernější stroj, který dokáže v terénu totéž co jeho předchůdce, ovšem na asfaltu nabízí dynamiku a komfort manažerského SUV.
Pevnost za každou cenu
Základem jízdních vlastností nového defenderu je samonosná hliníková platforma D7x, která dosahuje torzní tuhosti 29 kNm/stupeň, což je zhruba třikrát větší tuhost než u klasických rámových konstrukcí.
Tato tuhost je klíčová pro stabilní práci plně nezávislého zavěšení s kinematicky přesnou dvoukloubovou nápravou, kde horní rameno je kratší a pohybující se v menším poloměru. To způsobuje, že se kolo při stlačení „naklápí“ dovnitř podběhu, a pneumatika tak má lepší kontakt s vozovkou nejen v zatáčkách. Spodní rameno je rozdělené, což je celkem unikátní technické řešení.
Tento článek je součástí balíčku AUTO+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!