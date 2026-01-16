Rallye Dakar 2026, 12. etapa: Loprais ztrácí ve finiši 21 minut
Jedenadvacet minut ztrácí na Rallye Dakar 2026 druhý Aleš Loprais v kategorii kamionů před závěrečnou etapou na vedoucího jezdce. V sobotu 17. ledna je na programu závěrečná etapa a posledních 105 měřených kilometrů.
V předposlední etapě se účastníci vrátili zpět k Rudému moři do Janbú, kde soutěž 3. ledna začínala. Byla to poslední velká prověrka techniky. Začínala v kamení, pokračovala přes duny a končila v úzkých kaňonech. Na trati byl mix skalnatých úseků a středně velkých dun. V jedné části trasy se nacházel úsek, ve kterém se nedalo předjíždět, a tak bylo omezeno použití sentinelu. Páteční trasa byla dlouhá 718 kilometrů, z toho bylo 310 kilometrů speciální etapy.
Největší soupeř pomáhal
Loprais nastupoval do etapy ze druhého místa se ztrátou 16:24 minut, ale v předposlední etapě dojel pátý. Na vině byly technické problémy a později menší nehoda. “Asi po padesáti kilometrech přestal fungovat pohon 4x4 a soupeřům jsme v neutralizaci samozřejmě říkali, že je všechno normální. Duny jsou naší silnou stránkou, ale tentokrát jsem z nich měl obavu,” uvedl Loprais.
“V jednom místě hrozilo, že uvízneme v trychtýři, kde bychom zůstali hodně dlouho. Dal jsem proto plný plyn, kamion se smýkl a položil na bok. Přijel náš největší soupeř Žala a pomohl nám na kola. Děkuji celé jeho posádce a uvidíme, co nám přinese poslední den,” dodal Loprais.
Šestá výhra na dosah
V kategorii automobilů vyhrál v pátek Katařan Nasser Al-Attiyah a byla to jeho padesátá vítězná etapa v historii Dakaru. Vyrovnal se tak rekordmanům Finovi Arimu Vatanenovi a Francouzi Stéphane Peterhanselovi, který jede šestatřicátý ročník soutěže. Al-Attiyah má na dosah šestý triumf, historicky nejúspěšnější v automobilové kategorii zůstává s osmi vítězstvími zmíněný Peterhansel.
Český jezdec Martin Prokop zajel v předposlední etapě třináctý čas a v průběžném pořadí figuruje na 24. místě. „Byl to hrozný mazec v nekonečných kamenitých sekcích. Bohužel brzy přišly pomalé defekty na obou zadních kolech, a tak jsme museli zvolnit. Kameny nekončily, takže jsme jedno kolo měnili a nakonec měli tři defekty, do cíle dojížděli bez rezerv. Ta jízda vůbec nebyla příjemná a jsme rádi, že jsme to projeli,“ zhodnotil Prokop situaci.
Závodilo se brutálně
Třetí dakarské vítězství v kategorii motocyklů má na dosah tovární jezdec hondy Ricky Brabec. Do páteční etapy startoval Američan jako druhý v pořadí a jeho taktika mu vyšla. Do závěrečné etapy odstartuje s náskokem 3:20 minuty. Nejlepší z českých jezdců Milan Engel je aktuálně dvacátý.
„Závodilo se naprosto brutálně, nečekal jsem to, že takhle do toho všichni půjdou. Já do toho dal maximum. Bohužel dostanu asi penalizaci, protože jsem někde překročil rychlost. Byla to strašně těžká etapa, připadalo mi, že tam je padesát procent kamení, hodně se bloudilo. Jelo se pořád v řečištích, jsem unavený a bolí mě zápěstí,“ řekl Engel.
Výsledky Rallye Dakar 2026 – 11. etapa
Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 3:19:01; 2. L. Benavides (Arg./KTM) +3:43; 3. Schareina (Šp./Honda) +12:58; ... 18. Engel (ČR/Kove) +38:07; 27. Drdaj (ČR/KTM) +51:58; 40. Pabiška (ČR/KTM) +1:15:51.
Automobily: 1. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) 3:21:52; 2. Guthrie, Walch (USA/Ford Raptor T1+) +1:04; 3. Price, Monleon (Aus., Šp./Toyota GR DKR Hilux) +1:25; ... 13. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +11:58; 30. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +37:55; 31. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +38:45.
Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 3:58:47; 2. Žala (Litva/Iveco) +6:56; 3. Šoltys (ČR/Buggyra Invictus) +8:24; 4. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +10:48; 5. Loprais (ČR/Iveco) +11:36; ... 7. Valtr (ČR/Iveco) +24:27; 11. Poslední (ČR/Tatra Buggyra) +1:19:22.
Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026
Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 48:08:12; 2. L. Benavides (Arg./KTM) +3:20; 3. Schareina (Šp./Honda) +27:51; ... 20. Engel (ČR/Kove) +7:00:15; 36. Pabiška (ČR/KTM) +13:14:06; 40. Drdaj (ČR/KTM) +15:29:06.
Automobily: 1. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) 48:01:51; 2. Roma, Haro (Šp./Ford Raptor T1+) +15:02; 3. Ekström, Bergvist (Švéd./Ford Raptor T1+) +23:21; ... 24. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +4:31:04; 38. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +11:54:57; 39. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +12:02:07.
Kamiony: 1. Žala (Litva/Iveco) +51:55:41; 2. Loprais (ČR/Iveco) +21:04; 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) +30:22; 4. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +4:37:04; ... 6. Valtr (ČR/Iveco) +6:17:56.
Classic (po 11. etapě): 1. Raisys, Marques (Lotyš., Port./Land Rover 109 Station Wagon) 588 bodů; 2. Klymčiw, Brož (ČR/Mitsubishi Pajero) 923; 3. Unterholzner, Gaioni (It./Mitsubishi Pajero) 1024; ... 35. Stopa, Dočkal, Horák (ČR/Tatra T815) 5 514; 61. Váňová, Váňa (ČR/Toyota 4Runner) 15 659; 83. Vinš Kopřiva (ČR/Mitsubishi Pajero) 33 861.
Výsledky jsou neoficiální.