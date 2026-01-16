Nové SUV za 320 tisíc využívá v Česku dobře známý základ. A parametry vůbec nejsou špatné!
Elektromobily sice v Evropě zlevňují, pořád ale nejsou levné. Lépe jsou na tom v zemích, které si regulacemi nepokřivily trh tak moc, jako Evropská unie. Třeba v Indii se dá elektromobil koupit za cenu, za jakou u nás není ani spalovací vůz.
Že v Číně umí vyrobit levné elektromobily, jste už jistě z našich článků pochopili. Žádná jiná země to zatím nezvládla tak masivně jako oni, ostatně většina nedává dotace už rovnou výrobcům. Elektromobily za slušné ceny se ale začínají objevovat i jinde a další takový se známým základem se počátkem roku začal prodávat v Indii.
Automobilka Mahindra je jednou z velké indické trojice domácích značek a její auta známe i v Evropě. Donedávna prodávala třeba na Slovensku a pár modelů od té doby jezdí i s českými SPZ. Dnes je značka stále aktivní v Itálii, i když už s jediným posledním modelem.
Indické automobilky se také vrhly do elektromobility a Mahindra předloni uvedla dvojici elektrických modelů BE6 a XEV 9e na dedikované platformě, s technikou licencovanou od koncernu Volkswagen. Vedle toho ale staví také levnější modely na základě těch spalovacích a ten nejlevnější vznikl přesně takto.
Mahindra XUV 3XO je velkým faceliftem staršího modelu XUV300, který se vyráběl od roku 2019. Pokud vám některé jeho křivky připadají povědomé, je to proto, že jde v podstatě o přeznačkovanou verzi SsangYongu Tivoli, dodnes prodávaného i u nás pod značkou KGM. Právě Mahindra korejskou automobilku donedávna vlastnila a vypůjčila si i její techniku.
Už před modernizací auto nabídlo elektrickou verzi s pohonem předních kol, výkonem 110 kW a baterií o kapacitě 39,4 kWh. Pořídit si jej mohli Indové za cenu startující v přepočtu na 360.000 Kč, i když se auto dočkalo kritiky za lacině působící interiér a slabou výbavu.
To má řešit novinka, která vedle zcela nové, moderněji působící přídě a zádi s propojenými svítilnami dostala také zcela jiný interiér. Jak je dnes běžné, displej zde narostl a sedí na vrchu palubní desky, naučil se navíc bezdrátově zrcadlit mobilní telefony. Zlepšit se měly materiály a o něco bohatší je výbava, která zahrnuje i audio systém Harman Kardon, šest airbagů nebo adaptivní tempomat s aktivním držením v pruhu.
Technika zůstala totožná, přední kola pohání elektromotor o výkonu 110 kW a točivém momentu 310 Nm, na stovku auto zrychlí za 8,3 sekundy. Baterie LFP má 39,4 kWh a čtyři metry dlouhý crossover má na jedno nabití ujet kolem 300 kilometrů. Podprůměrné je ovšem nabíjení. Umí jen 50 kW a Mahindra udává 50 minut potřebných z 0 % do 80 %.
Vynahrazuje to ale cenou, která o kus klesla, a auto teď začíná v přepočtu na 319.000 Kč. Konkurence už však podobné ceny umí taky a třeba domácí a stejně velká Tata Nexon.ev je dokonce v přepočtu za 287.000 Kč. Auto má přední pohon s výkonem 95 kW a baterii o kapacitě 30,2 kWh, která se ale do 80 % nabíjí 56 minut. V nabídce je i verze se 45kWh baterií, která se do 80 % nabíjí 40 minut, a stojí 322.000 Kč. Tata navíc na baterii dává doživotní záruku, neomezenou ani nájezdem vozu.
Pro srovnání, technicky příbuzné KGM Tivoli se čtyřválcovou patnáctistovkou o výkonu 120 kW je v Česku za cenu od 439.900 Kč. V Indii se do spalovací verze Mahindry XUV 3XO montuje tříválcová dvanáctistovka o výkonu 82 kW a auto s ní vyjde v přepočtu na asi 180.000 Kč.
Mahindra plánuje i globální expanzi a znovu by se ráda vrátila i na další evropské trhy. V tomto případě by ale určitě šlo pouze o vyspělejší modely, jako je nová řada BE6 a XEV 9e. Zahájení prodeje v Evropě je plánováno na rok 2027 a má zahrnovat i další novinky na stejné platformě INGLO. Jestli to zahrnuje i Česko, není zatím jasné.
