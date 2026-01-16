Ford šlape na plyn: S Red Bullem do F1 a návrat do Le Mans!
Americká automobilka Ford se po více než půlstoletí znovu chystá do absolutní špičky vytrvalostních závodů. Návrat do nejvyšší kategorie slavného závodu 24 hodin Le Mans má Ford vrátit mezi globální technologické a sportovní lídry motorsportu.
Když se řekne Le Mans a Ford, znalci motorsportu si okamžitě vybaví legendární éru druhé poloviny šedesátých let. Tehdy se značka zapsala do historie čtyřmi celkovými vítězstvími v letech 1966 až 1969, kdy její prototypy GT40 dokázaly porazit tehdejší evropskou elitu v čele s Ferrari. Od té doby se Ford na absolutní vrchol Le Mans nevrátil, přestože v posledních desetiletích slavil dílčí úspěchy alespoň ve třídách produkčních vozů.
To se má nyní změnit. Ford oficiálně potvrdil, že se v roce 2027 vrátí do nejvyšší kategorie vytrvalostních prototypů v rámci mistrovství světa FIA World Endurance Championship. A cílem je rovnou přímý boj o celkové vítězství ve slavném závodě 24 hodin Le Mans, který zůstává nejprestižnější vytrvalostní soutěží planety.
Nová éra 24h Le Mans
Současný kontext vytrvalostních závodů je pro takový návrat mimořádně příznivý, protože se nachází ve fázi proměny. Zatímco Ferrari dnes Le Mans jednoznačně využívá jako klíčovou platformu pro prezentaci technologií, Porsche se po sezóně 2025 rozhodlo svou tovární účast v nejvyšší kategorii ukončit a zaměřit se na jiné oblasti motorsportu. Právě kombinace silné konkurence a současně otevřeného prostoru na absolutní špici může Fordu pomoci k úspěchu.
Ještě před ostrým nasazením nového hypercaru v roce 2027 plánuje Ford sbírat zkušenosti ve vytrvalostních závodech prostřednictvím mezikroku kategorii slabších prototypů. Tento přístup má minimalizovat rizika a umožnit týmu pochopit specifika současných pravidel i fungování celého šampionátu WEC. Právě systematičnost a plánování byly ostatně klíčové i při historických úspěších značky v šedesátých letech.
Ford ve Formuli 1
Návrat do Le Mans je součástí širší a dlouhodobě budované strategie v motorsportu. Ford v posledních letech výrazně posílil svou přítomnost v globálních soutěžích, přičemž klíčovou roli v tomto návratu na absolutní vrchol hraje formule 1.
V roce 2026 se Ford stává technickým partnerem projektu Red Bull Racing, konkrétně prostřednictvím spolupráce na vývoji nové generace hybridních pohonných jednotek v rámci společnosti Red Bull Powertrains.
Ford se tak přímo se angažuje ve vývoji spalovacího motoru, elektrických systémů, softwaru řízení energie a výrobních procesů, které odpovídají novým technickým pravidlům formule 1. Le Mans tak pro Ford nebude izolovaným projektem, ale druhým pilířem špičkového technologického vývoje, který v kombinaci s formulí 1 funguje i jako testovací laboratoř.
Návrat Fordu do boje o absolutní vítězství v Le Mans má značce pomoci znovu definovat její místo mezi technologickými lídry automobilového světa. Pokud se historie alespoň částečně zopakuje, můžeme být brzy svědky další kapitoly slavného soupeření, které kdysi formovalo moderní podobu vytrvalostních závodů.
Zdroj: Card and Driver