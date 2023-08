Nová auta mohou konečně přestat zdražovat a teoreticky by mohly ceny i klesat, a to díky poklesu cen surovin pro jejich výrobu. U některých značek, jako např. Tesla, to už je vidět. Stále však zůstávají jiné tlaky, např. požadavky zaměstnanců na vyšší mzdu.

Dnešní ceny nových aut jsou oproti nedávné, předkoronavirové minulosti na leckdy až neuvěřitelných úrovních. Důvodů je řada v podobě např. problémů v dodavatelských řetězcích – nedostatky polovodičů jsou dobře známé, ale v současnosti už snad téměř zcela za námi – či rostoucích cen surovin. Nyní se podle britského webu Autocar právě tento trend obrací – materiály zlevňují.

Auta jako celky by mohla brzy následovat, myslí si řada předních manažerů v automobilovém průmyslu. „Nepříznivé podmínky u surovin zmizely. Dostáváme se do období, kdy by se měly náklady postupně snižovat,“ cituje web Thierryho Piétona, finančního ředitele Renaultu.

I podle dalších automobilek je nejbližší budoucnost co do cen klidnější po šocích, způsobených covidem a následně válkou na Ukrajině. Některé další inflační tlaky přetrvávají, nicméně cena surových materiálů je na poklesu.

V některých případech se to už projevuje i na cenách nových aut. Zásadní snižování cen aut značky Tesla je realitou už několik měsíců. „Ceny lithia byly chvíli naprosto šílené,“ nechal se při konferenčním hovoru na téma hospodářských výsledků slyšet šéf Tesly Elon Musk. Cena uhličitanu lithného, který kupují výrobci baterií, se na klíčové obchodní platformě, Šanghajské burze kovů, od loňského listopadu snížila na polovinu.

Jisté snižování cen můžeme vidět také u Renaultu. Modernizované clio ve verzi E-Tech je ve Velké Británii o nezanedbatelných 900 liber (25 tisíc korun) levnější a u faceliftu arkany by to mohlo být podobné, alespoň dle slov Lucy de Mea, šéfa značky. „Když je příležitost snížit ceny, zatímco zlepšujeme marže, uděláme to,“ řekl de Meo.

Než se snižování cen zdrojů promítne do konečné ceny aut – pokud se tak vůbec stane – samozřejmě chvilku trvá, protože automobilky s dodavateli dohadují ceny předem. „Běžně vidíme změny přicházet asi čtvrt roku předtím, než se promítnou v našich finančních výsledcích,“ řekl končící finanční ředitel Tesly Zachary Kirkhorn. Zmínil také klesající ceny oceli a hliníku: „Není to tak významné, jako dopad lithia, ale má to význam.“

Dalším důvodem k jen pozvolnému, pokud vůbec nějakému poklesu cen aut je fakt, že se firmy často „pojišťují“, aby v situaci, kdy ceny vystřelí do šílených výšek, nebyla ohrožena jejich životaschopnost. Jejich zákazníci, ať už to jsou firmy nebo koncoví spotřebitelé, tedy zpravidla nevidí poklesy nákladů nijak brzy.

Třeba BMW se do snižování cen nijak nehrne. „Ano, pokles cen surovin je výhodný, ale v dodavatelském řetězci stále platíme více než loni,“ řekl Walter Mertl, nový finanční ředitel BMW. Nová finanční šéfka Stellantisu Natalie Knightová se vyjádřila podobně: „Ceny surovin byly dosud vysoké kvůli dlouhodobým dopadům zvyšování cen v první polovině roku 2022.“

Připomněla ale také další inflační tlaky, neb cena materiálů není to jediné, co tvoří cenu auta. Jedním z nich jsou požadavky zaměstnanců na vyšší mzdu. Ford zase zmiňuje vyšší ceny záručních i pozáručních oprav na straně prodejců aut koncovým zákazníkům.

A konečně, snížení cen surovin k automobilkám nemusí vůbec „protéct“. Jsou totiž na konci subdodavatelských řetězců. To také zčásti stálo za vážností problémů s polovodiči – výrobci polovodičů upřednostnili rapidně rostoucí odvětví spotřební elektroniky - a je to důvodem, proč se některé automobilky snaží dostat pod svá křídla větší část těchto řetězců. Mercedes-Benz si takto zajišťuje dostatek čipů a zkoumá možnosti, jak to udělat s materiály pro výrobu baterií do elektromobilů.

V nejbližší době ovšem budou nejdůležitější ceny lithia. Ve světě rostoucí poptávky po elektromobilech bude odpovídajícím způsobem růst poptávka i po lithiu a právě ceny lithia jsou určující pro ceny baterií do elektromobilů. „Abychom mohli stavět cenově dostupné elektromobily a aby se ceny stabilizovaly, ceny baterií musí klesnout. Neexistuje jiná cesta,“ říká finanční šéfka Fiskeu Geeta Guptová-Fiskerová.

Zásoby lithia jsou na světě dostatečné, ovšem těžba je pomalá a zejména rozběhnutí nového závodu na těžbu trvá roky. „Tesla dokáže postavit gigatovárnu za dva roky, výrobna katod může vzniknout ještě rychleji, ale postavit na zelené louce projekt na těžbu a zpracování lithia z kapaliny, to může trvat i 10 let,“ nechal se v loňském roce slyšet Joe Lowry, zakladatel poradenské firmy Global Lithium.

Lithium se těží dvěma způsoby. Jednak čerpáním kapaliny obsahujícím lithium a následným odpařováním vody, čímž vznikne kaše, ze které se následně získává onen kov. Pro odpařování vody je potřeba rozsáhlých mělkých nádrží. A jednak těžbou minerálu spodumenu, z nějž se pomocí pražení a vymývání kyselinou sírovou získává prášek obsahující lithium.