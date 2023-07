Tady to řidiče baví! Tipy na nejkrásnější silnice

Když se řekne poutavá silnice, většina lidí si vzpomene tak nanejvýš na notoricky známý Grossglockner nebo na svoji vlastní oblíbenou trasu. Nic proti nim, ovšem starý kontinent nabízí stovky kilometrů dalších tras, které určitě stojí za projetí. V tomto článku přinášíme hrst tipů, které jsme vybrali z 65 milionů kilometrů sítě komunikací na naší planetě.

Picos de Europa, Španělsko

Asi třicet kilometrů od města Santander začíná Picos de Europa, nejvyšší pás hor na španělském atlantickém pobřeží. Oblast plná středověkých pevností postavených jako ochrana proti vpádu Maurů je obkroužena asi 240 kilometrů dlouhou silnicí. Úzká vozovka se vine kolem skal a překonává bystřiny a rokle – na projetí si klidně vyhraďte celý den.

Amalfi Drive, Itálie

Jižně od Neapole se podél pobřeží vine silnice, která kopíruje po staletí využívanou cestu kolem Neapolského a Salernského zálivu. Vozovku od moře dělí jen nizoučké kamenné zídky, ale zase nic nebrání nádherným výhledům. Silnici se říká cesta tisíce ohybů a přezdívka rozhodně není od věci. Zhruba 60kilometrovou trasu si můžete zpestřit návštěvou Pompejí nebo starobylého města Sorrento.

Via Mala, Švýcarsko

V překladu znamená název Špatná cesta, ovšem tato silnice patří k nejkrásnějším v Alpách. Ostatně latinské označení naznačuje, že si trasu vedoucí kolem možná nejhlubší švýcarské strže oblíbili již př ed mnoha staletími. Cestou z Churu do Belinzony můžete navštívit třeba hrad Hohen Ratien.

Transfăgărășan, Rumunsko

Název této silnice sice vypadá nesrozumitelně, ale při pozornějším pohledu v něm objevíte název pohoří Fagaraš, jež je Čechům dost známé. Druhá nejvýše položená zpevněná silnice v Rumunsku (po Transalpině) začíná ve městě Bascov a končí v Sibiu. Diktátor Nicolae Ceaucescu nechal postavit nejen druhou největší budovu na světě – Palác parlamentu v Bukurešti, ale také se postaral o mocnou výstavbu silnic. Transfagarašská silnice je sjízdná většinou pouze v létě, ale zase můžete z okýnka vidět třeba medvědy.

Route 163, USA

Natáčely se tu reklamy nebo legendární film Forrest Gump, a to právě na krásném úseku k Monument Valley. Něco přes sto kilometrů dlouhá spojnice Arizony a Utahu vznikla teprve v roce 1970. Pojedete především pouští na území Navajů a skončíte v pidiměstečku Bluff, jež má něco přes dvě stě obyvatel.

Cat and Fiddle Run, Velká Británie

Národní park Peak District je oblíbeným výletním místem Angličanů, ovšem romantická silnice A537 mezi Buxtonem a Macclesfieldem nesla v minulosti nelichotivou nálepku nejnebezpečnější komunikace v zemi. Na trase se tedy objevila výrazná rychlostní omezení. Ale to nevadí, o to víc si asi 11kilometrovou projížďku užijete. Cat & Fiddle Inn je název věhlasné hospody hned u silnice na vrcholu vřesovišť, která je údajně druhá nejvýše položená v Anglii.

Z Vipitena, Itálie

Trasa do San Leonarda in Passiria měří pouze 39 km, ale dostanete se na ní až do výšky 2099 metrů nad mořem. Navíc se vyplatí projekt serpentiny v obou směrech, výhledy jsou úplně jiné. Stoupání má někdy až 12 %. Silnice je populární, proto je lepší sem zamířit ve všední den. Vipiteno (foto) možná lépe naleznete pod názvem Sterzing.

Z Bergenu, Norsko

Jedno z největších měst Norska leží na západním pobřeží země a dá se z něj dál na sever jet po kapacitní E39 nebo po několika vedlejších silnicích. Každopádně se připravte na tunely, mosty i trajekty. Nevyhnete se Sognefjordu, nejdelšímu a nejhlubšímu, nebo Geirangerfjordu zapsanému do seznamu přírodního bohatství Unesco. Za dva dny můžete být v Trondheimu a pak se po vnitrozemské E06 vrátit kolem několika národních parků do Osla.

Madeira, Portugalsko

Na tento ostrov je nejlepší vyhradit si celý den. Vedle pobřežní silnice stojí za to vyrazit také do vnitrozemí. Na okružní trasu je ideální vyjet ze správního centra Funchal samozřejmě proti směru hodinových ručiček, abyste jeli po pobřežní straně silnice.

Unterloibl – Podljubelj, Slovinko/Rakousko

Vyjet do výšky 1216 metrů se zdá málo, ale je to o více než dvě stě metrů nad úroveň Ještědu. Délka trasy 33 kilometrů také nenaznačuje nic významného, ovšem opak je pravdou. Když jedete na jih, absolvujete nejdříve svahy Štýrska a Korutan, přejedete pohoří Karavanky (na snímku) a po nich si pak vychutnáte lesy a údolí na slovinské straně. Další lákadla představují jezerní oblasti Bled a Bohinj a vysokohorský masiv Triglav.

Antrim Coast Road, Severní Irsko

V severovýchodním cípu ostrovního státu najdete romantickou spojnici měst Larne a Dunluce Castle, která je spíše známá pod názvem Causeway Coastal Route. Zastavit určitě doporučujme u Obrovy hráze (Giant´s Causeway), což je gigantické pole zhruba 40.000 lávových sloupů. To začalo vznikat před 60 miliony let a váže se k němu několik pověstí.

Milford Road, Nový Zéland

Silnice na Jižním ostrově protíná pohoří Jižní Alpy a mezi městy Te Anau a Milford Sound ji máte projetou za dvě hodiny. Tedy měli byste, kdybyste se co chvíli nezastavovali kvůli okolní krajině a fascinujícím výhledům. Hodně lákavá je sestava Mirror Lakes nebo vodopády na řece Cleddau.

Z Peso da Régua do Pinhaa, Portugalsko

Vnitrozemská trasa nedaleko Porta měří asi 27 kilometrů, v cíli vás pak čeká malebné městečko Pinhão proslulé výrobou vína. Silnice N-222 vede údolím řeky Douro, které bylo v roce 2001 zařazeno na seznam světového přírodního dědictví Unesco. Známé je také vinicemi pro výrobu portského.

Ardèche, Francie

Místo, kde se jezdí velké cyklistické i rallyeové závody. Asi osmdesát kilometrů od Avignonu leží v Provenci kraj jako stvořený k výletům. Silnice se vine údolím řeky i šplhá vysoko do kopců. Na trase je spousta parkovišť s překrásným výhledem. V krajině plné památek se objevují také písčité říční pláže, kde je možné se vykoupat.

Karakoram Highway, Pakistán/Čína

Vozy horolezeckých expedic nebo doprovodných konvojů různých rallye můžete potkat na této spojnici pákistánského Islamabádu a čínského Kašgaru. Všech 1300 km kopírujících dřívější Hedvábnou stezku vzniklo v období 1959-79, ale teprve od roku 1986 je „Cesta přátelství“ otevřena pro civilní auta. Na trase vystoupáte až do výšky 4700 metrů nad mořem...

Romantická cesta, Německo

Romantische Strasse patří do rodiny komunikací, které mají vlastní internetovou stránku (a také speciální autobusovou linku). Spojnice měst Würzburg a Füssen na hranicích s Rakouskem měří 410 kilometrů a patří k nejoblíbenějším místům německých řidičů. Najdete zde proslulý pohádkový hrad Neuschwanstein (na snímku), případně řadu středověkých městeček.

Ruta 40, Argentina

Trochu z ruky a ne vždy perfektní, ale zase pořádně dlouhá: zhruba 5200 kilometrů měří „cesta 40” neboli National Route 40 protínající podélně skoro celou Argentinu. Uvidíte Andy i Patagonii, vystoupáte skoro pět tisíc metrů nad moře. Jižní konec leží v Cabo Vírgenes, ten severní v La Quiaca.

Island a Mongolsko

Na závěr dáváme dvě země, kde si lze trasy vybírat více méně hodně volně, protože základní nabídka silnic je řekněme vážně základní. Když máte vhodný automobil, můžete z nich sjet a pustit se všude možně. V obou případech ale platí, že na palubě musí být pořádné zásoby všeho důležitého včetně paliva a měli byste mít k dispozici možnost jak si zavolat pomoc. Auta zkuste raději půjčená: na Islandu (dole) se hodí hodně specifické off-roadové úpravy, které de facto umějí jen místní, v Mongolsku zase časté rolety drtí podvozky tak zarputile, že jim raději hodíte všanc cizí automobil než svůj. Když si na expediční styl netroufáte, zkuste na Islandu Route 1 neboli Ring Road: silnici, která svými více než 1330 kilometry obkružuje celý ostrov. Začíná v hlavním městě Reykjavíku a postupně navštěvuje fjordy, hory, vodopády (Seljalandsfoss), rybářské vesničky, případně jezera (Mývatn)…

Něco jiného

Ten správný zážitek rovná se zatáčky, to vám asi řekne každý: řidič si užije a stále nové překvapivé výhledy dělají cestu pěkně pestrou. Přesto však do výběru zařazujeme i dvě rovinky – a to prostě proto, že jsou vážně mimořádné. Dálnice číslo 10 z Haradhu do Al Bathy v Saúdské Arábii měří 256 kilometrů a není na ní jediná zatáčka. Trasa přes poušť Rub Al-Khali je tak nejpřímější silniční spojnicí na planetě. Podobně masivní je The 90 Mile Straight s délkou 145,6 km, kterou pro změnu najdete v Austrálii, a to na 1675 kilometrů dlouhé spojnici Eyre Highway, jež propojuje jih světadílu se západem přes planinu Nullarbor.

