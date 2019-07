Česká premiéra Porsche Cayenne Coupé: Stylový křižník hraje na city

Není žádným tajemstvím, že SUV Cayenne patří k nosným modelům automobilky Porsche. Ta se však ve světě nejvíce proslavila svými stylovými kupé a tak se tuto karosářskou variantu rozhodla dopřát i svému největšímu čtyřdveřovému SUV. A i když si o téhle kombinaci často myslím svoje, pravdou je, že Cayenne Coupé vypadá opravdu dobře a zdatně hraje na city zákazníků, kteří přesně takové vozy chtějí.

Cílem designérů při vývoji nového modelu mělo být navázat na stylovou designovou linku modelů Porsche, což je dobře vidět především na svažující se zádi, která měla být inspirována modelem 911. Technické a designové změny jsou však patrné na celé karoserii. Podvozek je o 20 mm nižší, předek vozu působí agresivněji, A-sloupky s čelním sklem dostaly nový (pozvolnější) sklon, střecha je standardně prosklená a silueta vozu působí díky sklonu zadní části výrazně dynamičtěji.

V interiéru se objevila nová standardní výbava, jako třeba sportovní sedačky, paket Sport Chrono nebo systém řízení tlumičů Porsche Active Suspension Management (PASM), která by u klasického Cayenne byla za příplatek. Porsche tak na jednu stranu podtrhuje sportovní charakter vozu a přispívá k lepšímu zážitku z jízdy, současně tím ale také ospravedlňuje vyšší ceny .

Skosení zadní části se samozřejmě podepsalo na menším vnitřním prostoru, který se Porsche rozhodlo dohnat zadními sedačkami s úrovní sezení o 30 mm níže (než ve standardním Cayenne) a také standardně montovanou prosklenou střechou s plochou 2,16 m2. Ta by měla dodat dalších pár milimetrů nad hlavou a současně interiér opticky zvětšuje. A skutečně mohu potvrdit, že vzadu není o prostor nouze. Se svými 183 centimetry jsem neměl problém s prostorem před koleny, ani nad hlavou. Díky rámu dveří zarovnanému s podlahou se navíc do Cayenne Coupé velmi pohodlně nastupuje.

Pokud by vás ale z nějakého důvodu neoslovila prosklená střecha, můžete mít za příplatek střechu karbonovou. Ta snižuje váhu vozu o 21 kg a přispívá k nižšímu těžišti. Při celkové váze Cayenne Coupé si však rozdílu všimne asi jen málokdo. Smůl však mají zákazníci, kteří by zatoužili po střešním okně. Jediné, co se na karoserii Coupé pohybuje, je adaptivní spoiler pod oknem pátých dveří, který se při rychlostech nad 90 km/h vysunuje o 135 mm a přispívá tak k vyššímu přítlaku na zadní nápravu.

V současnosti se Cayenne Coupé nabízí se třemi benzínovými motory, v blízké budoucnosti bychom se však měli dočkat i příchodu hybridu a vrcholné varianty Turbo S Coupé. Ta by mohla sdílet pohonnou jednotku s Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, což by znamenalo výkon až 500 kW (680 k) a pozici nejvýkonnějšího koncernového SUV.

Ani současný vrchol nabídky, dvakrát přeplňovaná V8 o výkonu 550 koní, však není k zahození. To si ale uvědomují i zákazníci, kteří se na ni zaměřili ihned po otevření objednávek a automobilce tak pomalu docházejí kvóty. Obecně se tedy dá říci, že Cayenne Coupé zatím dokonale plní svou roli. Do autosalonů prý totiž přitáhl lidi, kteří jsou ochotni obměnit svůj vozový park dříve, než plánovali. A to jen díky touze po karoserii kupé.

Porsche Cayenne Coupé – technická data nabízených variant Model Cayenne Coupé Cayenne S Coupé Cayenne Turbo Coupé Motor 3.0 V6 turbo 2.9 V6 bi-turbo 4.0 V8 twin-turbo Zdvihový objem [cm3] 2995 2894 3996 Válce/ventily 6/4 6/4 8/4 Největší výkon [kW/min] 250/5300-6400 324/5700-6000 404/5750-6000 Točivý moment [N.m/min] 450/1340-5300 550/1800-5500 770/2000-4500 Převodovka 8A 8A 8A Max. rychlost [km/h] 243 263 286 Zrychlení 0-100 km/h [s] 6 5 3,9 Komb. spotřeba [l/100 km] 9,3 9,2 11,3 Základní česká cena [Kč] 2.258.000 2.688.000 3.955.000

Ze své poměrně krátké jízdy však mohu říci, že ani nejslabší motorizace (3.0 V6 Turbo, 250 kW) není vůbec k zahození. Vůz jsme měli půjčený sice jen na 30 minut, přesto mě jeho akcelerace (z 0 na 100 km/h za 6 s) celkem ohromila. V zatáčkách se sice projevovala vyšší hmotnost 2105 kg, přesto se podvozek choval jistě a provokoval k ještě ostřejším průjezdům. Na zpomalovacích prazích a rozbitých železničních přejezdech ale naopak skvěle zvládal tlumit rázy a otřesy. Výtky nelze mít ani k osmistupňové automatické převodovce Tiptronic S, která rychle reagovala na prudké sešlápnutí plynu i povely pádel za volantem. Skvělou show pak předváděl výfukový systém, který bude pádným důvodem k častému podřazování a zbytečnému vytáčení motoru.

Během pár desítek minut za volantem toho však člověk bohužel příliš mnoho nepostřehne a lepší obrázek si uděláme až v momentě, kdy u nás Cayenne Coupé zakotví na delší dobu. Do té doby však stále můžeme obdivovat jeho eleganci, která je ještě výraznější na příplatkovém odlehčeném sportovním paketu. Ten nabídne 22palcová kola GT Design, přední nárazník a spoiler, kola, podběhy a zadní nárazník včetně karbonového difuzoru v úpravě Sport Design, střešní obložení z Alcantary, interiérový paket Carbon, méně izolačního materiálu a sportovní výfukový systém. Takto sportovně vyparáděný vůz s motorizací V8 twin-turbo byl k vidění i na akci a to v oranžovém laku. Pod kapotou tmavě lakovaných vozů se pak ukrýval základní motor V6 Turbo, který jsme měli možnost vyzkoušet.