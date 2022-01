České registrace Škody loni klesly, objednávky byly však rekordní. Jaký je výhled pro rok 2022?

Rok 2021 byl pro automobilku Škoda Auto nadmíru složitý, počet registrovaných automobilů loni klesl o 13 % na 878.200. Pokles automobilka zažila i na domácím českém trhu, avšak tak hrozivý nebyl, 70.946 byl meziroční pokles o 5,1 procenta.

Český trh přitom patřil mezi ty méně zasažené v rámci Evropy. 206.876 registrací byl dokonce mírný meziroční růst o 1,9 procenta. Český trh tak patřil mezi těch několik evropských oblastí, kde registrace rostly.

Škoda přitom zdůrazňuje, že nižší počet registrovaných automobilů není způsoben nezájmem zákazníků, ba naopak. Mladoboleslavská značka totiž za loňský rok na domácím českém trhu registruje 107.000 objednávek, což je vůbec nejvíce v historii. Paradoxně nejvíce objednávek vůbec, konkrétně 13.000, tuzemští prodejci evidovali v září, v měsíci, kdy se naopak počet registrovaných aut propadl.

Nižší počet registrací tak souvisí s nedostatkem výrobních komponentů, které automobilka musela v loňském roce řešit. Konkrétně šlo o nedostatek čipů nebo plastových granulátů, s čímž bojovali i další výrobci. Škoda tak několik týdnů kvůli tomu nevyráběla, případně odstavovala částečně rozpracované vozy, kterým chyběly některé díly. Nyní už se ale situace podle zástupců značky zlepšuje, odstavné plochy se vyprazdňují, jelikož se auta už daří kompletovat. Škoda přitom vždy sledovala, aby takové nedokončené vozy na odstavné ploše stály nejvýše tři měsíce. Přestože vedení českého zastoupení předpokládá, že se situace s nedostatkem dílů do poloviny roku stabilizuje, stále není vyloučeno, že opět k nějakým výkyvům dodávek dojde. Co se týče dodacích lhůt, liší se v závislosti na modelu, motorizaci či výbavě a činí čtyři až 13 měsíců.

Právě nedostatek dílů je ostatně důvodem, proč se loni na českém trhu stala z hlediska počtu registrací nejprodávanějším modelem Fabia. Octavia totiž patřila mezi nejvíce zasažené modely nedostatkem dílů, výsledkem čehož skončila mezi modely druhá. Objednávek na Octavii přitom české zastoupení loni registrovalo 27.000 kusů, tedy zhruba dvojnásobek proti skutečně registrovaným kusům. I proto české zastoupení Škody předvídá, že letos se Octavia opět vrátí na pozici nejprodávanějšího modelu, i z hlediska registrací.

Modely Škoda přitom loni stály v čele svých segmentů, v nichž jsou zastoupeny. Platí to i pro elektrické SUV Enyaq iV. V absolutním počtu jeho 738 registrací není možná tolik, přesto šlo loni s přehledem o nejprodávanější elektromobil na českém trhu. Vždyť druhý Hyundai Kona Electric registroval 206 kusů.

Stále důležitější roli hraje i prodej ojetin, v rámci programu Škoda Plus. Takových aut se loni prodalo 55.948, o čtyři procenta více než o rok dříve. Bylo to rovněž zároveň nejvíce v historii. Prodejně nejúspěšnějšími modely jsou Octavia, Fabia, Superb, Scala a Rapid. SUV mezi nejlepšími chybějí proto, že si je typicky kupují spíše rodiny, které si je následně ponechávají déle, jejich nabídka tudíž není taková. Typickou ojetinou prodanou přes program Škoda Plus je pak čtyřleté auto s 63.000 najetými kilometry za cenu 432.000 Kč.

A jaký je výhled Škody pro letošní rok? České zastoupení odhaduje, že počet registrací nových aut poroste jen mírně, o nějaká čtyři procenta proti uplynulému roku. Výsledkem toho by bylo 215.000 registrací na českém trhu celkem. Sama Škoda by ráda rostla tempem jako trh, což by znamenalo zhruba 73.000 registrací. Souvisí to právě s tím, že situace s nedostatkem dílů se teprve bude stabilizovat.

Na poli ojetých vozů by pak české zastoupení rádo zůstalo na stejných hodnotách jako v roce 2021. I to přitom považuje za náročný úkol, vzhledem k omezené nabídce aut z druhé ruky. I to je důsledek nedostatku nových automobilů, kdy řada zájemců hledá právě mezi ojetinami.