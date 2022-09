Česko má historicky prvního mistra světa v sajdkárkrosu! Čermák se těší do Kramolína

Ondřej Čermák vybojoval historicky první titul mistra v světa v sajdkárkrosu pro české barvy. Podařilo se mu to v závěrečné jízdě šampionátu společně s nizozemským řidičem Etiennem Baxem. Domácí závodník se již těší do Kramolína u Plzně, kde se o víkendu uskuteční Pohár národů v závodech sajdkár a čtyřkolek.

Boj o titul zdramatizovalo v závěrečném závodě sezony v německém Rudersbergu počasí. Kvůli prudkým dešťům musela být trať pozměněna a čekalo se, zda bude možné poslední jízdu sezony uskutečnit za regulérních podmínek. „Velký dík patří organizátorům. Odvedli neuvěřitelný kus práce a nakonec byla trať připravena na úrovni vyvrcholení světového šampionátu. Skutečně velký dík, protože by nás mrzelo, kdyby se, formulovou terminologií řečeno, musel šampionát rozhodnout za safety carem,“ vyjádřil vděčnost organizátorům z Motorsportclubu MSC Wieslauftal promotér mistrovství světa FIM sajdkárkrosu Martin Beňa.

Boj až do poslední jízdy

Už první jízda naznačila, že bojovat se bude až do posledních metrů sezony. Po výborném startu si v ní vedení udržela dvojice Bax Čermák, a když Varik s Kunnasem dojeli po dramatickém boji na třetím místě, bylo jasno, že při rovnosti bodů rozhodne jejich vzájemné pořadí v cíli druhé jízdy víkendu a poslední jízdy sezony. Z vítězství v této jízdě se nakonec radovala posádka Vanluchene a R. Bax, druhou pozicí kontrolovali zisk titul Bax s Čermákem.

„Byla to neuvěřitelná sezona! Splnil se mi dětský sen, a to jsem chtěl původně skončit… Začali jsme poměrně jednoznačně, ale pak přišly menší technické problémy, a ne úplně vydařené závody. Zlom pak přišel v Estonsku, kde jsme byli po sporné penalizaci opravdu psychicky dole, a přišli o vedení v šampionátu. Jenže, ono nás to nakonec nakoplo. Díky promotérovi a partnerům seriálu se podařilo uspořádat závod v Kaplici, který nás udržel ve hře o titul a pak přišel poslední víkend,“ popisoval v cíli se slzami v očích první český mistr světa v sajdkárkrosu Ondřej Čermák.

Pro řidiče sajdkáry Nizozemce Etienna Baxe to byl již pátý titul, pro Čermáka první. „Nenechali jsme nic náhodě. Příprava byla ještě větší než obvykle. I když jsem jinak kliďas, vidina titulu mě moc spát nenechala. Řekli jsme si, že půjdeme krok po kroku, a přesně tak to bylo. Když se nám podařilo vyhrát kvalifikaci, a pak i první jízdu, začal jsem věřit, že se nám to může podařit. Poslední dvě kola se ve mně pral strach z technické závady s radostí, že si jedu pro první titul mistra světa pro Českou republiku! Po odmávnutí to bylo něco neuvěřitelného. Možná mi ještě ani teď pořádně nedochází, co jsem dokázal. Ještě nevím, jak Etiennovi za šanci s ním jezdit a za tyhle okamžiky a titul poděkuju, ale je to něco neuvěřitelného. Splnil se mi dětský sen,“ dodával už s nadšením v hlase Čermák.

Američané přijeli pro titul

Víkendová akce v Kramolíně nese název JAY PARTS Sidecarcross a Quadcross of Nations a do závodů sajdkár i čtyřkolek je přihlášeno celkem 32 týmů z osmnácti zemí. Jako pořádající země vyšle Česká republika v obou kategoriích vždy dva týmy. V sajdkárkrosu je přihlášeno 15 týmů, když hlavní pozornost se bude upírat na tým Nizozemska, který obhajuje titul z francouzského Dardon Gueugnonu z roku 2021.

Čeští fanoušci pak budou moci poprvé vidět v akci historicky prvního českého mistra světa Ondřeje Čermáka. „Pohár národů je prestižní událost a závěrečný vrchol sezóny. Neměl jsem moc času na nějaké oslavy, i když samozřejmě něco menšího proběhlo… V každém případě se těším na české fanoušky, protože zisk prvního titulu mistra světa pro české barvy vnímám jako neskutečný úspěch nejen osobně, ale i pro nás sport. Slibuji, že do toho půjdeme naplno a předvedeme všechno, co umíme, a co nás dovedlo až k titulu. Myslím, že se fanoušci mají nač těšit,“ slibuje Čermák před víkendovými bitvami.

Ve čtyřkolkách (quadech), kde se na start postaví celkem 17 týmů, je hlavním favoritem tým USA. Ten kvůli pandemii nemohl navázat na hattrick z let 2017 až 2019 a očekává se, že si budou chtít vzít titul zpět, protože ten v loňském roce při neúčasti týmu USA vybojovali Irové. „Jedeme si jednoznačně pro titul. Nic jiného pro nás neexistuje. Přijeli jsme do Evropy, abychom ukázali, jak se u nás ve Státech jezdí quady, a kam jsme tento sport dokázali za poslední tři roky zase posunout. Náš sport se pořád vyvíjí a chceme být jako jeho lídři inspirací pro ostatní, aby se dál a dál rozvíjel a získával na další popularitě i v Evropě,“ vyhlásil jednoznačný cíl manažer týmu USA Harv Whipple.

Posádky absolvují v sobotu kvalifikaci a v neděli každá z obou kategorií po třech jízdách tak, aby se mezi sebou utkaly všechny posádky. Na diváky tak čeká v neděli bohatý závodní program se šesti jízdami. „Když jsme se v roce 2019 stali promotéry mistrovství světa, přišla pandemie. O to jsme raději a je pro nás ctí, že jsme dokázali loni a letos postavit šampionát na takovou úroveň, že nám FIM svěřila i organizaci této prestižní akce, jakou Pohár národů, vlastně týmové mistrovství Evropy, je,“ konstatoval Martin Beňa.

Podle jeho slov jako promotéra FIA WSC se mají diváci skutečně na co těšit. „Dramatické souboje na trati, boj do posledních metrů, ale také světelná show při večerním představení týmů, party s bohatým programem, včetně ohňostroje. Připravili jsme doufám důstojné rozloučení s letošní sezonou a budeme rádi, když u toho budou čeští fanoušci s námi, a společně si to užijeme,“ dodal Martin Beňa.

Konečné pořadí MS sajdkár

1. E. Bax, Čermák (Niz, ČR/WSP Husqvarna) 239 bodů; 2. Varik, Kunnas (Est., Fin./WSP AMS) 235; 3. Vanluchene, R. Bax (Bel., Niz./WSP Zabel) 217; 4. Van Werven, van den Bogaart (Niz./WSP TM) 179; 5. Hermans, Musset (Niz., Fr./WSP AMS) 175; 6. Veldman, Janssens (Niz., Bel./WSP Mega) 141; … 29. Černý, Chopin (ČR, Fr./WSP Jawa) 14; 40. Polívka, Zatloukal (ČR/WSP Zabel) 4.

Víkendový program v Kramolíně

Sobota 24. 9. – 8.30 – 11.20 volné tréninky sajdkárů a čtyřkolek, 12.45 – 18.00 kvalifikační závody sajdkárů a čtyřkolek.

Neděle 25. 9. – 10.45 čtyřkolky, závod 1, 11.45 sajdkáry, závod 1, 12.45 čtyřkolky, závod 2, 14.30 sajdkáry, závod 2, 15.30 čtyřkolky, závod 3, 16.30 sajdkáry, závod 3, 17.30 vyhlášení vítězů.