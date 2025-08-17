Český test energetických nápojů: Fungují, nebo jde jenom o předraženou vodu?
Drtivá většina řidičů zastaví při cestě na dovolenou na čerpací stanici. Když potřebují dobít energii, logicky sáhnou po energetickém nápoji. Podle průzkumu společnosti NaDa Research o nákupním chování Čechů si je kupuje pětina řidičů.
Energeťáky mají v sobě vysoký obsah kofeinu, cukru i taurinu. Právě tahle kombinace látek namíchá řidičům koktejl,, který dokáže dodat energiii od dvou do šesti hodin. Je to ale něco za něco. Chvilkový pocit nakopnutí je vykoupen jinými riziky. Protože jsme motorističtí novináři, a nikoliv odborníci na nápoje, přizvali jsme do redakce specialistku z Nutričního institutu Moniku Bartolomějovou
Látky v nápojích
Kofein: Obsah se pohybuje od 50 do 500 miligramů na jednu dávku, u některých i více. Pro srovnání: šálek kávy obsahuje zhruba 80 – 150 mg kofeinu. Ten blokuje adenosinové receptory v mozku a tím podporuje bdělost, zrychluje srdeční činnost a stimuluje centrální nervový systém.
Taurin: Derivát aminokyseliny cysteinu. V těle se podílí na stabilizaci buněčných membrán, regulaci vápníkových toků a neuroprotekci. Je přirozeně přítomen ve svalech a mozku. V nápojích bývá zastoupen v dávkách kolem 2000 mg/500 ml.
Cukr: Energetické nápoje často obsahují velké množství jednoduchých cukrů – běžně 50 – 60 g na 500 ml, což odpovídá 12 – 15 kostkám cukru. To přispívá nejen k rychlé energii, ale také ke zvýšení rizika obezity, inzulinové rezistence a zubního kazu.