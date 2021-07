Český tuzing: Vybrali jsme ty nejhorší úpravy, na jaké u nás narazíte

Realita garážových úpravců je někdy dost šílená. Mnohá díla posměšně nazývaná jako tuzing opravdu stojí za to.

Tuning, to je pro mnohé fanoušky automobilů životní styl, různě upravené vozy jim zkrátka nedávají spát a chtějí také takový. Jenže ne všechna díla garážových „umělců“ dopadnou tak jako naleštěné speciály těch nejlepších mistrů. Pro takové vozy se už vžilo posměšné označení tuzing. To nejlepší z něj (tedy spíše to nejhorší) si prohlédněte v přiložené fotogalerii.

Tuzing má několik stylů, v každém případě to jsou však ty upravené vozy, které se zkrátka moc nepovedly, ať už zpracováním nebo vzhledem. Některé jsou jen naleštěná bída, jiné zase naprostým kýčem. To si ale samozřejmě jejich autoři a majitelé nemyslí, ba naopak se svými dílky často chlubí na různých tuningových srazech.

Někde stačí jen málo, množství tuzingu jsou postarší, vlastně obyčejná auta, ozdobená různými serepetičkami, chromovanými lištičkami tu a tady, rychlými pruhy nebo různými nálepkami. Když se ale „tuzer“ rozjede, je to rázem obří roura výfuku, nepřehlédnutelný spoiler na zádi, nový nárazník, světla z jiného auta a klidně i další úpravy. Výsledkem je tak něco, co s dřívější octavií, escortem nebo třeba golfem má už jen pramálo společného.

U tuzingu přitom v naprosté většině případů jde jen a pouze o efekt, nikoliv funkci. Vyšší výkon motoru nebo silnější brzdový systém u těchto úprav vůbec nehledejte, byť by se to podle toho sportovního stylu mohlo zdát, maximálně autor sníží trochu podvozek, aby si to pěkně sedlo. A zmíněná křídla? Ta jsou jen na okrasu, spíše než aby zvýšila přítlak na zadní nápravě, tak ještě zhorší aerodynamiku takového vozu.

V našem přehledu tuzingu převzatého z fotek na facebookové stránce Tuzing jsou výhradně vozy z českých luhů a hájů, kde má tento styl dlouholetou tradici. Omezená nabídka aut v dobách socialismu znamenala, že se mnozí majitelé chtěli trochu odlišit, přičemž jim nezbývalo než sáhnout po nějaké té nálepce nebo chromované lištičce. Škoda, že si po revoluci nevšimli, že nabídka je už pestřejší a že se dá svým automobilem odlišit i jinými způsoby.

Nemyslete si ale, že je to záležitost jen českých kutilů. Podobné ohavnosti najdete také v Rumunsku, Rusku nebo ve Velké Británii. Nevkus zkrátka najdete po celém světě... Nebo se vám snad některé z aut ve fotogalerii líbí? Jestli ano, neváhejte nám sdělit váš názor v diskuzi pod článkem. Třeba díky vašemu komentáři oblibu tuzingu konečně pochopíme.