Český závodník postavil motokáru na steroidech. Má skoro 900 koní na tunu

Málokterý fanoušek aut by nechtěl zažít to, čím prochází pilot formule. Jenže dostat se do kokpitu skutečné formule je náročné na peníze i na řidičské schopnosti. Český jezdec a konstruktér Vojtěch Kašpárek ovšem přichází se strojem, který dokáže – alespoň to tvrdí tisková zpráva – nabídnout hromadu zážitků za zlomek ceny.

Jeho monopost jménem L.I.A. Mini LMP je inspirován americkou formulí Pacific z 90. let minulého století, takže principem je lehká rámová konstrukce a silný motor. V tomto případě je to až 200 koní (147 kW) ve splašené motokáře o hmotnosti 230–260 kg v závislosti na specifikaci. Různá provedení mají bez řidiče poměr výkonu ku hmotnosti 714,3–869,6 koní na tunu. Zrychlení na stovku je odbyté za pouhé 3 sekundy.

Co do designu byly Kašpárkovi inspirací prototypy LMP; na přídi je to jasně vidět. Jezdec má nad sebou ochranný oblouk a za hlavou obří křídlo, které se spolu s podobně rozměrným předním spoilerem stará o co nejvíc přítlaku. Zezadu nekrytá zadní kola zase připomínají závodní auta 80. a počátku 90. let. Důraz byl podle tiskové zprávy kladen i na ergonomii posezu za volantem.

Mini LMP je stavěné jako motokára; její motor pohání pevnou zadní nápravu bez diferenciálu s jednou brzdou se čtyřpístkovým třmenem Tokico. Kola mají průměr 10“, mohou být ocelová či hliníková a pod těmi předními se skrývají dvoupístkové brzdy Brembo. Zavěšení předních kol však má kompletně nastavitelnou geometrii a seřizovat je možné také obě křídla.

Zmíněný výkon až 200 koní může pocházet z jakéhokoliv motoru z motocyklu, který má objem od 600 do 1.300 kubických centimetrů. Stroj má 3.200 mm na délku, 1.500 mm na šířku a 870 mm na výšku a samozřejmě smí jezdit jen na uzavřených tratích, nikoliv v běžném provozu.

Zadarmo to ale samozřejmě není. Hotový stroj připravený k jízdě přijde na 18.500 eur (468 tisíc korun) bez daní, šasi bez motoru stojí 10 tisíc eur (253 tisíc korun) bez daní. „Aktuálně se pokouším odladit i verzi ‚stavebnice‘, kdy bez pohonu může stát okolo 7.500 eur,“ tedy 190 tisíc korun bez daní, odpověděl na dotaz na cenu Kašpárek.

První kousek už má svého majitele v Itálii, nejméně jeden další je dle webu výrobce prodaný a aktuálně se staví pátý. „V sezóně 2024 snad auto uvidíme na více závodech, rok 2023 byl využit pouze k privátnímu testování prototypu,“ říká Kašpárek.