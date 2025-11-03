Unikátní kampaň Rozblikáme Česko je na konci! Líbila se? Tady jsou vaše ohlasy
Kampaň věnovaná blikání je úspěšně za námi. Doufáme, že pomohla alespoň pár řidičů přesvědčit, že blikat je potřeba. Tady přinášíme pár postřehů a reakcí od vás, našich čtenářů.
Ohlasů na naši blikací kampaň přišlo mnoho, reagovali jste na sociálních sítích i mailem. Od jednoho řidiče tramvají z Prahy přišla nadšená reakce a tip na vylepšení u dalších kampaní: Skvělý nápad. Řidiči často neblikají, a pak mi skáčou pod tramvaj. Máte samolepky s výzvou k blikání? To napsal tramvaják, který na Facebooku vystupuje pod přezdívkou Johann von Schwanderleek.
Tentokrát jsme samolepky neměli, ale je to dobrý podnět pro příští kampaň v následujícím roce. Řada z vás nám psala, že bychom měli řidičům vysvětlit i to, jak používat denní a tlumená světla nebo jak na mlhovky. Řada reakcí se objevila pod našimi videi o blikání. Pobavil nás komentář někoho, kdo používá přezdívku Pražské koksárny: Když jste to natáčeli, tak jste byli jedním z pěti aut, která ten den v ČR blikala.
A co dál?
Na příští rok máme v plánu další kampaň. Nápadů je několik, ještě je ladíme, ale budeme se věnovat dalším nešvarům. V řadě ohlasů ostatně přišly náměty na takové kampaně. I my jsme si pár dalších nešvarů a problémů všimli a budeme se jim věnovat. Zatím nemůžeme ani naznačovat, ale i příští rok se pokusíme udělat naše silnice zase o trošičku bezpečnější. Budeme rádi, když nám zachováte věrnost a třeba nám i pomůžete šířit osvětu mezi ostatní řidiče.
Ohlas ze zahraničí
Několik reakcí jsme zaznamenali i od slovenských čtenářů. Bohužial na ceste je kopec ľudí, ktorí vôbec netušia, aká zodpovednosť je sadnúť si za volant. Myslia si, že smerovka znamená automatickú prednosť a okamžitou zmenu jazdného pruhu alebo smeru jazdy. Katastrofa. Dano Tukan
Nejdřív blikat
Každý den potkávám lobotomy, kteří vůbec netuší, na co ta levá páčka za volantem je. Jel jsem za jedním 20 km a měl jsem cukání ho předjet, zastavit ho a dát mu kladivo, ať si ty směrovky vytluče, když je nepoužívá. Byla to dodávka nějakého arogantního soukromníčka. Petr Calek
Neblikající policisté
Dosud nikdy jsem vám nepsal, až vaše kampaň Rozblikáme Česko mi nedala, abych se neozval. Rovnou bych vás rád pozval do Pelhřimova či do okresu Pelhřimov, tady snad auta ani směrovky nemají. Přejíždění z pruhu do pruhu, je zcela jedno, zda vlevo nebo vpravo, vyjíždění z kruháku, předjíždění, cca v 8 případech z 10 vždy bez směrovky. Bohužel i označené vozy Policie ČR to samé, jen možná častěji. Zcela nejlepší je jízda křižovatkou, kde hlavní zahýbá vlevo nebo vpravo, tady bych to odhadoval na 99 ze 100. Klidně vám ukážu konkrétní křižovatky, kde si to můžete sami spočítat. Je to například na začátku Nového Rychnova ve směru od Horní Cerekve nebo přímo v Pelhřimově na křížení ulic Křemešnické, Pod Hájkem a F. B. Vaňka. To se snad už učí v autoškole, že na hlavní se nebliká. Tak vám držím palce, snad se vám podaří naučit používat směrovky aspoň ty policisty! Sám jsem totiž byl 26 let policistou. Jiří Tvrdý
(Ne)blikání ve světě
Naše kampaň mířila především na české motoristy, ale problém s neblikajícími řidiči řeší v celé Evropě. I my si při našich reportážních cestách všímáme, že blinkry nejsou v módě ani v cizině. A není to jen otázka posledních pár let. Třeba už v roce 2016 přinesl rakouský autoklub ÖAMTC zprávu o tom, že třetina řidičů buď nebliká, nebo bliká špatně. Podobně jako my tehdy Rakušané sledovali auta na křižovatkách a počítali, kolik jich projelo a kolik z nich nepoužilo směrová světla nebo je použilo nesprávně.
Další ohlasy
Jo, je to marný, je to marný. Nechápu, co dá za práci chytnout za tu páčku pod volantem, a ještě navíc včas. Lubomír Vlček
Lidi absolutně nechápou, že blinkr je jediný normální slušný komunikační prostředek mezi dvěma řidiči. Ten, kdo napřed brzdí a pak současně už rovnou se zatáčením dává blinkr, by zasloužil dělat celý řidičák znova, včetně testu. Není to těžké, proboha. Napřed blikám a až pak zpomaluju! Jirka
Zabrzdí, odbočí, dá blinkr. Tak to dneska dělá tak 75 % řidičů. K tomu si při odbočení doprava najedou hezky doleva, jako s kamionem. Tomáš Marek
Nejen auta čekají na blinkr. Také chodci. Petr Mauler
Vtipy o blikání
Pár dílů našeho seriálu jsme si občas zpestřili nějakými vtipy o blinkrech. I ve vašich reakcích a e-mailech, které jste nám posílali, bylo pár fórků. A jelikož jsme neustále googlili informace o blinkrech, tak nám sociální sítě nabízely vtipy na toto téma. O některé z nich se teď podělíme.
Když blikají blinkry na obě strany, znamená to, že se řidič rozhoduje, jestli jet doprava, nebo doleva.
Táta se synem kontrolují, jestli svítí světla. Tatík rozsvítí parkovačky a synek volá: „Svítí.“ Tatínek dá tlumená a synek opět volá: „Svítí.“ To samé se opakuje s dálkovými světly. Pak táta zapne blinkry. Synek se zamračí a říká: „Svítí, nesvítí, svítí, nesvítí…“
Zdroj: Svět motorů