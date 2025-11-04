Nová Kia K4 má první ceny! Je překvapivě levná a dobře vybavená
První ceny hatchbacku Kia K4 prozrazují agresivní cenovou politiku a slušnou výbavu základní verze. Pod půlmilion korun ji však nepořídíte.
Půl milionu korun dnes při nákupu nového auta není mnoho peněz; základní ceny řady modelů nižší střední třídy sice jsou i pod touto hranicí, ale se slaboučkým motorem či ošizenou výbavou. Právě tolik však stojí nejlevnější provedení nové Kie K4 v provedení hatchback a že by byla výbava nějak chudá, říci nemůžeme.
Tedy, alespoň zhruba a v přepočtu na koruny. Slovenské zastoupení značky Kia zveřejnilo ceník hatchbacku K4 v předprodeji a akční ceny začínají na 20.790 eurech, což je 506 tisíc korun. Sahají až k 31.590 eurům (769 tisícům korun) za vrcholné provedení s nejvýkonnějším motorem.
Co za zhruba půlmilion dostanete? Ve standardu jménem Silver je kromě spousty povinné elektroniky také aktivní vedení ve středu jízdního pruhu, adaptivní tempomat pro manuální i samočinnou převodovku, reflektorové LED světlomety, přední i zadní parkovací čidla, couvací kamera či loketní opěrky pro přední i zadní sedadla. Samozřejmostí je klimatizace, byť manuální, a 12,3“ centrální displej s navigací schopný bezdrátově zrcadlit smartphone.
Druhý stupeň Gold přidává sledování mrtvého úhlu, asistent pro bezpečný výstup z vozidla, který zobrazí varování, kdyby se někdo chystal otevřít dveře do cesty blížícímu se vozidlu, automatické stěrače, zatmavená zadní okna, dvouzónovou automatickou klimatizaci či samostmívací vnitřní zrcátko.
Prostřední úroveň Sport znamená projektorové LED světlomety, LEDkové přední mlhovky, elektrickou sedačku řidiče vč. bederní opěrky, černé čalounění stropu, bezdrátovou nabíječku smartphonu či 17“ litá kola. Stejně velká kola, světlomety, sedačky a nabíječku má výbava Platinum, která stojí na úrovni verze Sport, tj. staví na Gold, jen je laděná spíš do luxusu a obsahuje audiosystém Harman Kardon.
Vrcholné provedení GT-Line nabízí oproti verzi Sport navíc 360° kamerový systém, head-up displej, ambientní osvětlení interiéru, 18“ kola, audiosystém Harman Kardon či asistenta pro předcházení srážkám při couvání, který detekuje i chodce.
|Kia EV4 - První ceny
|Výbava
|Motorizace
|Slovenská akční cena v EUR
|Přepočet akční ceny na Kč
|Silver
|1,0 T-GDi 115 k 6MAN
|20 790 €
|506 029 Kč
|1,0 T-GDi MHEV 115 k 7DCT
|23 190 €
|564 445 Kč
|1,6 T-GDi 150 k 7DCT
|23 990 €
|583 917 Kč
|Gold
|1,0 T-GDi 115 k 6MAN
|22 690 €
|552 275 Kč
|1,0 T-GDi MHEV 115 k 7DCT
|25 090 €
|610 691 Kč
|1,6 T-GDi 150 k 7DCT
|25 890 €
|630 163 Kč
|Sport
|1,0 T-GDi MHEV 115 k 7DCT
|27 090 €
|659 371 Kč
|1,6 T-GDi 150 k 7DCT
|27 890 €
|678 843 Kč
|1,6 T-GDi 180 k 7DCT
|28 890 €
|703 183 Kč
|Platinum
|1,0 T-GDi 115 k 6MAN
|25 190 €
|613 125 Kč
|1,0 T-GDi MHEV 115 k 7DCT
|27 590 €
|671 541 Kč
|1,6 T-GDi 150 k 7DCT
|28 390 €
|691 013 Kč
|1,6 T-GDi 180 k 7DCT
|29 390 €
|715 353 Kč
|GT-Line
|1,6 T-GDi 150 k 7DCT
|30 590 €
|744 561 Kč
|1,6 T-GDi 180 k 7DCT
|31 590 €
|768 901 Kč
|zdroj: Kia SK | Přepočteno kurzem ČNB ze dne 3. 11. 2025: 1 EUR = 24,34 Kč
K jednotlivým výbavám je možné dokupovat pakety výbavy po stránce elektronických jízdních pomocníků či hlídačů, anebo třeba vyhřívání sedadel, které nemá ani vrcholné provedení ve standardu; paket Seat, který přidává paměťovou funkci sedačce řidiče, čalounění umělou kůží a výhřev předních i zadních sedaček stojí 840 eur (20 tisíc korun).
Ke všem barvám je za příplatek 690 eur (17 tisíc korun) metalický lak, což jsou všechny kromě základní bílé a šedé Morning Haze. Na výběr je kromě celkem čtyř dalších odstínů šedé ze tří barev – modré Azure, červené Fiery a žluté Sparkling.
Kia K4 se tak na Slovensku svou cenou řadí pod Škodu Octavia, která stojí od 23.450 eur (571 tisíc korun), i pod Volkswagen Golf, který začíná v akci na 21.290 eurech (518 tisíc korun). Téměř na roveň je Seat Leon, který stojí od 20.890 eur (508 tisíc korun). Všechny tyto modely mají základní motor o stejném výkonu 115 koní, je to ovšem 1,5l čtyřválec, kdežto K4 má 1,0l tříválec.
Ford Focus s mild hybridem také stojí více – od 21.890 eur (532 tisíc korun). Levnější než K4 je na Slovensku Hyundai i30 hatchback s cenou od 18.840 eur (459 tisíc korun), Opel Astra s cenou od 19.790 eur (482 tisíc korun) či Citroën C4 s cenou od 19.490 eur (474 tisíc korun), a to už v mild hybridu se samočinou dvouspojkovou převodovkou.
Obdobné srovnání cen můžeme očekávat i v Česku, tedy že tu bude K4 stát zhruba stejně jako Seat Leon (v ČR od 565 tisíc korun) a méně než Škoda Octavia, kterou lze pořídit od 610 tisíc korun. A naopak, že bude dražší než Hyundai i30 hatchback (v ČR od 415 tisíc korun) nebo než Citroën C4 (v ČR od 500 tisíc korun s mild hybridem a samočinou dvouspojkovou převodovkou).
zdroj: ceníky jednotlivých modelů na webech značek | foto, video: Kia