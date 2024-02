Do dalšího dílu podcastu „Za volantem“ si David Šprincl pozval rallyeové jezdce Olgu Lounovou a Vojtu Štajfa. Bavili se hlavně o bláznivém závodě v Africe.

Velkým finále uplynulé sportovní sezony týmu Racing21 byl start na legendární vytrvalostní soutěži East African Safari Classic. Do 11. ročníku prestižní soutěže nasadil český tým hned dva historické soutěžní vozy. S Opelem Ascona A dorazila do cíle jediná dámská posádka ve startovním poli Olga Lounová a Lilia Khousnoutdinova. Druhým týmovým vozem na startu jedné z nejnáročnějších automobilových soutěží světa bylo Porsche 911 SC s posádkou Vojtěch Štajf – Jan Bejvl. Co vše při své premiéře v Keni zažili?