Ojetý Fiat Punto III. generace (2005–2018): Drobek v obleku
Kdysi to byla stálice nejen měst na jihu Evropy a ještě dnes jich potkáte na silnicích i v bazarech docela dost na to, aby se dalo slušně vybrat. Dá se však v dnešní době ještě doporučit auto, které je konstrukčně více než 20 let staré?
Fiat Punto přišel na svět v roce 1993 jako kulatější náhrada za model Uno – malé městské auto, které se všude vejde a mrštně se proplete provozem. Získalo si obrovskou popularitu – až takovou, že do roku 2018, kdy z nabídky turínské značky zmizelo bez přímého nástupce, vzniklo dohromady téměř 9 milionů kusů. Nejvíce, přes tři miliony, vzniklo kusů generace první. My dnes máme před sebou generaci třetí, vyráběnou nejdéle. Postupně pod názvy Grande Punto, Punto Evo a konečně jen Punto vydržela ve výrobě 13 let, od roku 2005 do roku 2018.
Pro automobilku bylo tehdejší Grande Punto velmi důležité – pomohlo jí z vleklé krize, kterou tehdejší zlí jazykové označovali za předehru před krachem. V rukou Sergia Marchionneho však Fiat prošel zásadní restrukturalizací a zlepšením své nabídky a právě Grande Punto mělo lví podíl na tom, že se Fiat dostal do černých čísel.
Dobové testy vyzdvihovaly mimo jiné design punta, připomínající soudobá maserati. Nutno uznat, že zejména ve verzích po první a druhé modernizaci, tedy Punto Evo a Punto, vypadá dodnes vážně k světu. Velkou měrou se na tom podílejí zadní svítilny, které objímají LEDkové trubice, fungující coby obrysová světla.
