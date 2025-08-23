V New Yorku nasazují taxíky mrtvé automobilky. Spolehlivé nejsou, levné ano
Jako ideální taxík se obecně považuje auto, které je spolehlivé, moc nestojí a má zajištěný servis i náhradní díly. V New Yorku mají nově velkou flotilu aut, které nesplňuje ani jedno. V následujících pár letech se zato místní budou moci povozit v unikátním Fiskeru Ocean.
Henrik Fisker je sice úspěšný designér, jako businessman už tak hvězdný není. Ze čtyř automobilek, v kterých byl zakladatelem nebo společníkem, zkrachovaly všechny. Naposledy to byla společnost Fisker Inc., která měla vyrábět řadu elektromobilů. Do produkce se však dostal jen jediný, velké SUV Fisker Ocean, které pro Fisker vyráběla Magna v Rakousku.
Dohromady jich nakonec vzniklo 11.193, což není zrovna málo. Důvěru investorů však Fisker nezískal a kvůli nedostatku financí firma loni skončila. Většina aut se prodala a třeba i do Česka se dostalo několik kousků oceanu, který za velmi příznivou cenu nabídl velmi zajímavou techniku. Cena zbylých kusů byla samozřejmě nízká, zejména kvůli konci automobilky a nejistotě ohledně dodávek dílů či servisu.
Základní Fisker Ocean si vystačil s pohonem předních kol a výkonem 205 kW, zbylé tři varianty už byly čtyřkolky s výkonem až 420 kW. Baterie byly dvě, základ s 80 kWh a větší se 113 kWh, což je na auto s délkou 4,7 metru už opravdu hodně. Na stovku vrcholný Ocean Extreme zrychlí za 4 sekundy, maximální dojezd je v cyklu WLTP až 700 kilometrů.
Vedle Evropy se model Ocean prodával i v USA, kde měla ostatně zatím poslední Fiskerova automobilka oficiální sídlo. Asi 2.800 neprodaných kusů se po krachu dostalo do aukce, ve které je všechny koupila firma American Lease. Ta má největší flotilu vozů v New Yorku, které pronajímá provozovatelům služeb na sdílení vozů a alternativním taxi službám. Přesně na to ji nově poslouží i zbylé fiskery.
Zní to možná trochu divně, zrovna na komerční účely podobného charakteru je přeci jen lepší mít auto s ověřenou spolehlivostí, dostupným servisem a náhradními díly. Ocean zřejmě nemá ani jedno, protože recenze vozů po uvedení mluvily o nesmírně „zabugovaném“ systému a i během té krátké chvíle, co se auto prodávalo, na něj přišlo šest svolávaček.
Samozřejmě nakonec rozhodla cena, která nakonec dosáhla zhruba 16.000 dolarů na kus. To je v přepočtu 337.000 Kč, za což se žádný jiný nový elektromobil v USA koupit opravdu nedá. I nejlevnější spalovací model je o více než 2.000 dolarů dražší. American Lease za všechny vozy zaplatil dohromady přes 40 milionů dolarů. V provozu už jich je nasazených 1.000 a v plánu je dostat čísla na 2.200 až 2.500.
Servis si firma zajistí sama a část koupených vozů bude určena jako zdroj dílů pro provozované kousky. Problémem byl i software, na jehož údržbu si American Lease najal startup indiGO. Ten chystá vlastní užitkové elektromobily, mezitím se ale bude podílet na vývoji software pro zbylé fiskery. A to nejen pro ty od American Lease, ale pro všechny kusy na světě. Nezačínají od nuly, od Fisker Inc. totiž po krachu získali přístup k vývojářským nástrojům a také chystanému finálnímu updatu.
Navzdory špatné pověsti získané také mnoha kritickými testy na YouTube fungují vozy Ocean ve flotile American Lease zatím bez potíží. Samozřejmě i ony mají své chyby, například příliš citlivou kameru sledující řidiče, která někdy zařadí parkovací režim, když se řidič jen otočí na sedačce. Stejně jako soukromí majitelé fiskerů si i řidiči v taxislužbách vyměňují tipy, jak potíže obejít, a s rozmary aut se prostě naučili žít.
Pokud se vám Fisker Ocean líbí, návštěva New Yorku bude jednou z mála možností, jak se v něm projet. Jen si musíte pospíšit, protože tam nevydrží příliš dlouho. Podle American Lease auta vydrží zhruba 240.000–320.000 kilometrů. V denním provozu podobných služeb to znamená asi čtyři roky služby.
