Česko vs. Čína: Jeden končí, další začíná
Ještě před pár lety se o působení Škodovky v Číně psalo jako o příběhu velkého úspěchu, zatímco u nás nebyla jediná čínská automobilka. Dnes se tamní prodeje Škody propadly na minimum a mluví se o opuštění trhu, zatímco u nás se první čínská značka téměř dostala mezi první desítku. Jak je to možné?
V roce 2018 Škoda prodala v Číně 341.000 aut, nejvíce ze všech zemí, kde byla česká automobilka tehdy aktivní. Jen o šest let později se v Číně prodalo za rok 17,5 tisíce škodovek, což je méně než na mnohem menším Slovensku. V Česku za stejnou dobu firma prodala více i samotného modelu Octavia. Mezitím v roce 2022 vstoupila na náš trh první větší čínská značka MG, která se jen o dva roky později probojovala na 13. místo prodejů celkově a na sedmé v prodejích soukromníkům. No a letos přišla vyložená záplava nových čínských značek, které skoro nestíháme počítat.
Takže jen pro pořádek: Aktivní už u nás z dřívějška jsou MG, Maxus, Dongfeng a Voyah. Letos se přidávají nebo byly ohlášeny Omoda a Jaecoo, Chery, DR Automobiles (DR, Evo, Sportequipe a ICH-X), BAIC a Arcfox, Hongqi a Bestune, Riddara, Xpeng, Leapmotor, Wuling, M-Hero, Nio a Firefly, Zeekr a Smart, Farizon, BYD, SWM a Lynk & Co.
A to víme, že další se ještě chystají v dohledné době. Nic takového Česko nezažilo od začátku 90. let, kdy se sem konečně oficiálně dostaly západní značky. O úspěchu nových značek můžeme zatím jen spekulovat, ale příklad MG ukazuje, že ani čínský původ už není tak silným negativem jako dříve.