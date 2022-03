Chevrolet používá na výrobu nových dodávek díly z 80. let

Oblíbená dodávka uplatňuje archaické díly i v roce 2022, montované součástky jsou desítky let staré. Změna se nechystá, protože léta ověřené zdroje fungují.

Chevrolet Express je plnohodnotná dodávka koncernu General Motors produkována bez přestávky 27 let. Velkoprostorový model začal sloužit prvním zákazníkům v roce 1995, kupci si mohli vždy vybírat mezi užitkovým provedením a civilnější úpravou pro převoz cestujících.

Během nesmrtelné existence se v Expressu vystřídalo přes 10 typů zážehových i vznětových motorů, měnily se rozvory, výbavy či uspořádání, proto je nejen ve Státech nepočítaně různorodých exemplářů vykukujících skoro z každé probíhající stavby nebo školního dvora.

Konfigurace prošly vývojem, zatímco podstata vozu zůstává totožná. Poslední větší modernizace nastala v roce 2003, ačkoliv první generace Expressu byla založena na zcela nové platformě GMT600, odvozené od čtvrté série pick-upů C/K od GM. Dodávky využívaly konstrukci žebřinového rámu zesíleného v přední části. Platforma byla po aktualizaci z roku 2003 přejmenována na GMT610, revize přinesla vylepšení včetně tužšího třídílného krabicového designu. Základ dále vycházel z ověřených zdrojů.

Základní stavební prvek Expressu čili podvozková platforma sahá svými kořeny až do 80. let, zároveň aktuální edice automobilu bezproblémově používá archaické díly. Například přední tlumiče Monroe 32362 jsou zaměnitelné s těmi z nákladních aut GM vyráběných v roce 1988. Brzdové komponenty jsou o něco novější, přední brzdy vozily už v roce 1999 Chevrolet Silverado anebo GMC Sierra (později byly k vidění za disky kol Hummeru H2 či Cadillacu DTS). Čelisti zadní parkovací brzdy jsou o něco novější, protože se poprvé objevily na Silveradu ročníku 2009. Výchozí princip zužitkování osvědčeného funguje rovněž pro sestavu předních tyček stabilizátoru zaměnitelných s díly Chevroletu Astro z 80. let.

Konzervativní strategie pokračuje v interiéru. Při pohledu na vnitřní části dodávky je zřejmé staromódní navržení tmavých ploch bez dotykových obrazovek a lakovaných segmentů. Starou školu potěší konvenční analogové ukazatele tradičního přístrojového štítu doplněného kontrolkami z 90. let. Stejně jako vzpomínková řadící páka pod volantem jsou návratem do minulosti i ovládací prvky klimatizace a strohého infotainmentu. Spínače světel mají zhruba 15 let.

Výběr motorů byl zúžen na 2,8litrový turbodieselový čtyřválec Duramax. Alternativní benzín od GM je k dispozici ve provedení 4,3 V6 nebo 6,6 V8 – větší zážehový přímovstřik vznikl úpravou jednotky z roku 2014.

Změna přístupu automobilky není v plánu, mix prověřených součástek tvoří ucelený automobil doprovázený dobrou spolehlivostí. Poslední větší zásah do stylu výroby proběhl za Bushovy administrativy, což upevnilo pozici kvalitní dodávky kupované početnými rodinami i racionálně uvažujícími podnikateli – v USA jich je stále dostatek.