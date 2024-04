Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

📆 Kdy (datum) 19.4. - 21.4. 2024 🌍 Kde (místo) Chorvatsko 🏁 Počet rychlostních zkoušek 20 RZ + shakedown 📏 Délka rallye 283,28 km 📺 Kde sledovat O2 TV, Rally TV, RedBull TV

Program, trasa a délka etap WRC Rally Croatia

I asfaltový povrch může být rozmanitý a jezdcům udělat pořádné vrásky na čele. Vysokorychlostní úseky se střídají s ostrými zákrutami, přičemž stav vozovky je v průběhu značně proměnný. Sametově hladký asfalt se střídá s rozbitou a hrbolatou silnicí, což vytváří skvělé podmínky pro napínavý závod.

Ve třech dnech se pojede celkem dvacet rychlostních zkoušek, jejichž celková délka dosahuje 283,28 km. Trasy všech erzet jsou rozesety na západu Chorvatska podél hranice se Slovinskem. Slavnostní start i finiš budou probíhat v hlavním městě Záhřebu.

Datum a rychlostní zkouška Délka (km) čtvrtek 18. dubna Shakedown 3,65 pátek 19. dubna RZ 1/8 Krašić - Sošice 23,63 RZ 2/7 Jaškovo - Mali Modruš Potok 9,48 RZ 3/6 Ravna Gora - Skrad 10,13 RZ 4/5 Platak 16,63 sobota 20. dubna RZ 9/13 Smerovišće - Grdanjci 15,72 RZ 10/14 Stojdraga - Gornja Vas 20,77 RZ 11/15 Vinski Vrh - Duga Resa 8,78 RZ 12/16 Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 9,11 neděle 21. dubna RZ 17/19 Trakošćan - Vrbno 13,15 RZ 18/20 Zagorska Sela - Kumrovec 14,24

Jezdci, týmy a favorité WRC Rally Croatia

Opět se můžeme těšit na naprostou špičku mezi závodníky rallye. Mezi přihlášenými jsou Thierry Neuville, který momentálně vede šampionát, a chybět nebude ani loňský výherce balkánské zastávky, Elfyn Evans. Představí se rovněž Adrien Fourmaux, který po třech závodech drží průběžnou třetí příčku a svou účast potvrdil i jeho krajan Sébastien Ogier.

Ze zvučných jmen bude chybět Kalle Rovanperä, kterému se před několika týdny podařilo ovládnout nesmírně těžkou Safari Rallye s náskokem bezmála dvou minut. Na soupisce si všímáme také jediného českého zástupce - Filip Kohn bude mít znovu po boku Toma Woodburna z Velké Británie.

Video se připravuje ...

Vybrané posádky WRC Croatia Rally 2024 Jezdec (startovní číslo) Vůz Thierry Neuville (#11) 🇧🇪 Hyundai i20 N Rally1 Elfyn Evans (#33) 🇬🇧 Toyota GR Yaris Rally1 Adrien Fourmaux (#16) 🇫🇷 Ford Puma Rally1 Sébastien Ogier (#17) 🇫🇷 Toyota GR Yaris Rally1 Ott Tänak (#8) 🇪🇪 Hyundai i20 N Rally1 Takamoto Katsuda (#18) 🇯🇵 Toyota GR Yaris Rally1 Andreas Mikkelsen (#9) 🇳🇴 Hyundai i20 N Rally1 Grégorie Munster (#13) 🇱🇺 Ford Puma Rally1 Yohan Rossel (#20) 🇫🇷 Citroën C3 Rally2 Pepe López (#21) 🇪🇸 Škoda Fabia RS Rally2 … Filip Kohn (#45) 🇨🇿 Ford Fiesta Rally3

Kde sledovat WRC Rally Croatia?

Vybrané rychlostní zkoušky budou k vidění na O2 TV Sport. Tento program je součástí nejlevnějšího tarifu od O2 s názvem „HBO a sport“ za 299 Kč měsíčně a všech dalších. Celý závod je potom pokrytý službou Rally TV, kterou si lze předplatit za 12,99 eur (zhruba 330 Kč) měsíčně, nebo 119,99 eur (necelých 3050 Kč) ročně. Sestřihy z jednotlivých dnů poté můžete shlédnout na Red Bull TV zdarma.

Vstupenky na WRC Rally Croatia 2024

Cestování do Chorvatska nám rozhodně není cizí - do Záhřebu to máme autem zhruba osm hodin, letadlem s jedním přestupem asi tři. Pokud si chcete uprostřed dubna udělat krátkou dovolenou a podívat se přitom na světovou špičku v rallye, jistě vás bude zajímat dostupnost a cena vstupenek.

Lístky jsou k zakoupení na oficiálních stránkách WRC Rally Croatia, přímo zde. Vstupenky však zřejmě budou k zakoupení i na místě. Cena za čtyřdenní „Rally pass“ je 50 euro (asi 1250 Kč) - s ním budete mít přístup na všechny „erzety“ včetně čtvrtečního shakedownu (na ten samotný stojí vstup 20 euro). Každý jednotlivý den potom stojí 20 euro (asi 500 Kč).