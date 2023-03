Mexická rallye v cíli: Ogier vyhrál a znovu vede mistrovství

Závěrečný den soutěže byly na programu čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 61,36 kilometrů. V rámci této porce absolvovali účastníci nejdelší erzetu soutěže dlouhou 35,63 kilometrů. Mexický podnik uzavírala tradiční Power Stage (9,59 km), kde získávalo pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu.

Nostalgické vítězství šampiona

Poelsendí den začínal na pozici lídra Ogier s náskokem 35,8 sekundy a bylo zjevné, že si při svých zkušenostech je schopen svou pozici si ohlídat. K jeho štěstí ho nepotkalo prokletí lídrů. V pátek měl totiž technické problémy Estonec Ott Tänak (Ford Puma Rally1) a v sobotu přerazil Fin Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) betonový sloup elektrického vedení. Ogier problémy neměl a jel tak, aby uchoval pneumatiky v dobrém stavu. Jeho taktika mu vyšla naprosto do puntíku. Power Stage vyhrál, a tak získal maximální počet bodů.

„Od rána jsme měli v plánu vzít to zlehka a nepodstupovat žádná rizika, abychom neudělali defekt. Ani na Power Stage jsme nechtěli jít do žádného rizika a jet slušně. Nakonec je z toho výhra a dobré bonusové body,“ konstatoval Ogier v cíli. Pro devětatřicetiletého Francouze má výhra zvláštní nostalgii, protože právě v Mexiku před patnácti lety debutoval ve světovém šampionátu. Dosud absolvoval 176 soutěží, vyhrál jich 57 a po 96 stál na stupních vítězů. Celkem byl nejrychlejší v 712 rychlostních zkouškách. Je osminásobným mistrem světa z let 2013 až 2021.

Ohnuté rameno a čtyři desetiny

Větší pozornost se soustředila na situaci za ním. Druhý Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) vstupoval do závěrečné fáze soutěže s náskokem 4,3 sekundy na třetího Belgičana Thierryho Neuvilla (Hyundai i20 N Rally1). Na RZ20 byl rychlejší Neuville, pak zase Evans a v RZ22 zase Neuville, jenž vstupoval do poslední rychlostní zkoušky s mankem pouhých 2,7 sekundy. Brit nakonec svou pozici neudržel a o 0,4 sekundy přišel o druhé místo. „Na první dnešní erzetě se naše auto dostávalo do všech možných vyjetých kolejí. Tak jsme někde ohnuli rameno zavěšení, které jsme museli provizorně opravovat. Později jsem se musel na několik místech uklidnit, abych autu neublížil a dokázali jsme dojet do cíle. Takže výsledek není překvapením, pořád jsou to stupně vítězů,“ říkal Evans v cíli.

A co jeho šťastnější kolega a celkově druhý Neuville? „Dělal jsem, co se dalo. Na nejdelší erzetě jsem se musel vyhýbat několika psům a také velkým kamenům. Celý víkend jsme byli na limitu a ke konci to bylo opravdu vyčerpávající. Doufám, že jsme skončili na druhém místě,“ říkal belgický jezdec v cíli ještě ve chvíli, kdy neznal konečné pořadí.

V desítce s poškozeným tlumičem

Estonec Ott Tänak (Ford Puma Rally1) přijel do Mexika jako vedoucí jezdec šampionátu. Vyhrál první dvě supererzety, ale hned první den měl problémy s turbodmychadlem. Ztratil čtrnáct minut a propadl se na šestadvacáté místo. V pátek večer pak řekl, že si troufá probojovat se do první desítky. V sobotu večer měl na poslední bodovanou příčku manko 1:56 minuty. Poslední den vydělal na problémech Francouze Adriena Fourmauxe (Ford Fiesta Rally2) a následně překonal Poláka Kajetana Kajetanowicze (Škoda Fabia Rally2 evo). V cíli byl nakonec hodnocen na devátém místě za dva body a k tomu přidal ještě další čtyři za druhé místo v Power Stage. „Na nejdelší erzetě jsme měli problémy s tlumičem, ale podařilo se nám ho provizorně opravit. Doufám, že se nebudou opakovat problémy, které jsme tady měli. Musíme něco změnit,“ řekl Tänak.

Málo viditelný byl v celém průběhu soutěže obhájce titulu Fin Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), přestože dokázal dojet na čtvrtém místě. Na dvou úvodních zkouškách byl druhý. Mezi první tři ve výsledcích jednotlivých zkoušek se objevil ještě jednou na supererzetě, ale častěji se mu to nepodařilo. Nenápadným výkonem si dojel pro vydatný bodový příděl za čtvrté místo a dva body za Power Stage. „Máme za sebou náročnou soutěž. Poslední den ráno se vyskytly nějaké problémy a marně jsem hledal tempo,“ zhodnotil Rovanperä situaci.

Prokop si sáhl na body

Český jezdec Martin Prokop, který startoval v Mexiku se spolujezdcem Michalem Ernstem (Ford Fiesta Rally2), měl první den potíže se zažíváním. Druhý den se příliš nesvezli, protože polovinu z osmi zkoušek organizátoři pro kategorii WRC2 zrušili. Nakonec skončil celkově na jedenáctém místě a jediná příčka ho dělila od bodu. Bodově se však prosadil v kategorii WRC, kde skončil pátý.

„Je to škoda, Cestujete z Evropy do Mexika a pak vás potká tohle, ale chápu, že to jinak nešlo. Poslední den bylo v plánu šedesát ostrých kilometrů, které se mi náramně hodily, protože po Dakaru jsem si potřeboval více zvyknout na klasické rallyeové auto,“ konstatoval Prokop. ¨

Konečné pořadí (po 23 z 23 RZ)

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 3:16:09,4; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +27,5; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +27,9; 4. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:55,3; 5. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +2:58,8; 6. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +12:31,5 (1. v kategorii WRC2); 7. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +13:04,4; 8. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia Rally2) +13:37,4; 9. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +15:19,6; 10. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:56,6; 11. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +18:56,1; 12. Salas, Zapata (Mex./Škoda Fabia R5) +24:03,0; 13. Cordero jr., Hernández (Mex./Citroën C3 Rally2) +25:08,2; 14. Martinez, Alvarez (Chile, Arg./Škoda Fabia R5) +28:06,9; 15. Dominguez jr., Peňate (ar., Šp./Ford Fiesta Rally3) +30:24,8; 16. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Fiesta Rally2) +30:53,1; … 22. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:04:34,5; 23. Serderidis, Miclotte (Řec., Bel./Ford Puma Rally1) +1:34:55,6; 25. Loubet, Gilsoul (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +1:54:02,0.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 3 ze 13 rallye):

1. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 56 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 53; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 52; 4. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 47; 5. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 44; 6. Breen, Fulton (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 17; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 15; 9. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 8; 10. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 8; 11. bet, Gilsoul (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 8; 12. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 8; 13. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 14. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 2; 15. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 16. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 1; 17. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 1; 18. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 127 bodů; 2. Hyundai 100; 3. Ford 73.

Vyhrané RZ: Ogier 14; Neuville 13; Rovanperä 12;, Lappi 7, Tänak 5; Breen 4, Evans 2, Katsuta 1, Sordó 1.

WRC2: 1. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 43 bodů; 2. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 28; 2. 28; 3. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 28; 4. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 20; 5. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 20; 6. Veiby, Eriksen (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 19; … 12. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 12; 14. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 10.

Výsledky jsou neoficiální.