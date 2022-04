Chorvatská rallye před startem: Lídr Rovaneprä chce dojet dál než loni

Soutěž v okolí Záhřebu se stala minulý rok čtyřiatřicátou v dějinách šampionátu od roku 1973. Loňská premiéra byla nadmíru dramatická a vítězi rozhodla poslední zatáčka závěrečné erzety. Tam udělal Velšan Elfyn Evans chybu a prohrál o 0,6 sekundy s týmovým kolegou od Toyoty Sébastienem Ogierem. Jednalo se o třetí nejtěsnější finiš v historii mistrovství světa. Současný lídr šampionátu Kalle Rovanperä tehdy havaroval hned v první erzetě.

Kudy vedou cesty?

Po dvou zimních podnicích v Monte Carlu a Švédsku poskytuje Chorvatsko první čistě asfaltový test pro nové vozy s hybridním pohonem Rally1. Akce se koná mimo hlavní město Záhřeb a etapy se konají v blízkosti sousedního Slovinska. Silnice se vyznačují širokou škálou různých typů asfaltu, což znamená, že úrovně přilnavosti se neustále mění. Mnohé sekce jsou rychlé a plynulé a zahrnují skoky a horizonty, zatímco jiné jsou techničtější s mnoha zatáčkami.

Po shakedownu ve čtvrtek ráno a slavnostním startu v Záhřebu večer začíná rallye v pátek nejdelší etapou podniku, která se skládá ze dvou smyček čtyř rychlostních zkoušek, které jsou všechny známé z roku 2021. Velká část soboty se odehrává na podobném území na jihozápadě od Záhřebu. Čeká ovšem delší cesta k pobřeží Jaderského moře u Rijeky na novou rychlostní zkoušku Platak. Stejně jako v pátek se všechny čtyři etapy opakují po poledním servisu. Finalový den se odehrává na sever od hlavního města a zahrnuje další novou erzetu Trakošćan – Vrbno, která se jede dvakrát společně se závěrečnou Zagorskou Selou – Kumrovcem. Poslední zkouška je samozřejmě opět označena jako Power Stage a pět nejrychlejších na tomto úseku získává od pěti do jednoho bonusovému bodu.

Cais myslí na body

Na startu chorvatské soutěže budou také tři čeští účastníci. O výrazný výsledek se chce pokusit posádka Erik Cais a Petr Těšínský, kteří s vozem Ford Fiesta MkII dojeli na Rallye Monte Carlo na skvělém devátém místě. Kromě bodů do absolutního pořadí světového šampionátu jim patří také první příčka v hodnocení MS v kategorii WRC2 Junior. „Máme za sebou seznamovací jízdy, takže vím, na co se máme připravit. Vyzkoušeli jsme si zdejší asfalty, ale netuším, jak budou v případě nepříznivých podmínek klouzat, takže v případě deště to bude trochu jako ruská ruleta. Chci samozřejmě sbírat zkušenosti, ale s ohledem na slibný začátek sezony bych rád dokončil soutěž co nejlépe a posbíral další cenné body,“ řekl Erik Cais.

Do soutěže ostartuje také Čech matin narovec se slovenskou navigátorkou Lucií Laurincovou. Pojedou s vozem Ford Fiesta Rally4. Se stejným vozem obsadili na nedávné Valašské rallye celkově 23. Místo, sedmnácté v hodnocení mistrovství České republiky a třetí mezi vozy s jednou poháněnou nápravou.

Jezdci Toyoty se těší do Chorvatska

Tým Toyota Gazoo Racing World Rally Team se bude snažit navázat na svůj pozitivní začátek nové hybridní éry. Šampionát jezdců vede Kalle Rovanperä a tým je první v hodnocení značek. Vzhledem k tomu, že tato soutěž není součástí Ogierova programu vybraných rallye pro rok 2022, doplňuje sestavu TGR WRT Esapekka Lappi poté, co při svém comebacku ve Švédsku skončil třetí. Čtvrtý byl ve Švédsku Takamoto Katsuta, který pokračuje ve své plné kampani s TGR WRT Next Generation na soutěži, kde loni vyhrál dvě rychlostní zkoušky.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „První dva podniky sezóny s novými předpisy byly velmi intenzivní a přestávka v kalendáři nám dalo šanci zhodnotit, co jsme se naučili, a jak pokračovat ve vývoji GR Yaris Rally1. Měli jsme několik testovacích dnů na šotolině na Sardinii a pak před dvěma týdny se zaměřením na podmínky v Chorvatsku. Dosud jsme kladli velký důraz na spolehlivost a funkci hybridního systému, ale nyní můžeme skutečně pracovat na optimalizaci nastavení vozu a pokusit se ho ještě posílit. Velkou výzvou v Chorvatsku je, že asfaltový povrch se během etap často mění a úroveň přilnavosti se hodně liší. Myslím, že to v loňském roce překvapilo mnoho jezdců a ti, kteří se vracejí podruhé, budou vědět, co mohou očekávat. Kalle loni nenajel tolik kilometrů, ale ví, že je důležité dál bodovat. Elfyn byl v roce 2021 blízko vítězství a bude chtít získat dobrý výsledek. Pro Esapekku je rallye úplně nová. Naši jezdci tedy možná přistupují k rallye každý jinak, ale doufejme, že to může být v neděli odpoledne dobré pro týmový výsledek na konci víkendu.“

Elfyn Evans: „Od poslední soutěže uběhla dlouhá pauza, takže bylo dobré vrátit se do auta během testů a připravit se na Chorvatsko. Začátek roku nedopadl podle našich představ, takže se musíme soustředit na vystoupení v nadcházejících rallye. Chorvatsko není snadná rallye, ale pro nás byla loni dobrá. Jsou věci z minulého roku, ze kterých jsme se snažili poučit, abychom měli auto, které se hodí do všech podmínek, které nás čekají. Při testu jsme měli obzvlášť kluzkou vozovku, která je podobná té, s jakou se setkáme v Chorvatsku."

Kalle Rovanperä: „Máme za sebou dvě rallye a je vždy příjemné mít na začátku sezóny nějaké dobré body. Doufám, že se nám povede lépe než minulý rok, kdy pro nás soutěž skončila vlastně hned na začátku. Bude to tedy pro nás velká výzva, protože jsme loni nezažili většinu etap, ale už jsme v této situaci byli s menšími zkušenostmi než naši soupeř. Udělám maximum, abychom to zvládli. Pocit v testu byl pozitivní a myslím si, že auto udělalo opravdu dobrý pokrok.“

Esapekka Lappi: „Třetí místo ve Švédsku bylo skvělým začátkem sezóny. Mám po tomto výsledku hodně sebevědomí, což je důležité před startem v Chorvatsku, což pro mě bude úplně nová soutěž. Vůz se při testu choval opravdu dobře. Už to byla nějaká doba, myslím, že v prosinci 2020, co jsem startoval na asfaltu. Na silnicích nás spousta špíny a zvládání toho je něco, v čem chci být lepší. Výzva je o to zajímavější, že na takovém povrchu pojedu s hybridem, který dává více výkonu. Chci předvést dobrý výkon a zvládnout rallye bez chyb. Jsem si jistý, že to dokážeme.“

Spolehlivé trio Hyundaie

Sestava továrního týmu Hyundai zůstává stejná i ve třetím podniku šampionátu. Na chorvatském asfaltu se o úspěch pokusí posádky Belgičané Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe, Estonci Ott Tänak - Martin Järveoja a Švéd Oliver Solberg s Britem Elliottem Edmondsonem. „Určitě je tady spousta výzev, kterým budeme znovu čelit v potenciálně hodně náročných podmínkách, na klouzavých asfaltech a zvláště s těmito novými vozy. Je to povrch, na kterém se cítím velmi pohodlně. Čeká nás rallye, kterou jsem si loni hodně užil a těším se na ni i tentokrát,“ řekl Neuville.

Pro jeho týmové kolegy Solberga s Edmondsonem je Chorvatská rallye novým podnikem, a proto se duo primárně zaměřuje na získání zkušeností z najetých kilometrů v novém voze. „Je velmi vzrušující jet poprvé do Chorvatska. Je to krásná země a myslím si, že nás čeká fantastická asfaltová rallye, i když vím, že mě čekají velmi složité podmínky. Pro mě to bude o získání spousty zkušeností a ne o tempu,“ uvedl Solberg. Manažer hnacího ústrojí a zástupce ředitele týmu Julien Moncet dodal: „Naším cílem jako týmu je pokračovat v tempu našeho nedávného pokroku a dosáhnout pozitivního výsledku na asfaltových silnicích v Chorvatsku.“

Loeb pojede v Portugalsku

Nejvšestrannější automobilový jezdec současnosti Sébastien Loeb se vrátí do mistrovství světa v automobilových soutěžích. Po vítězství v úvodním podniku sezony na Rallye Monte Carlo se představí na Portugalské rallye (19.-22. 5.). Potvrdil to tým Ford s tím, že se spolujezdkyni Isabelle Galmicheovou pojedou s vozem Ford Puma Rally1 na prvním šotolinovém závodě nové hybridní éry.

„Na jízdu s Pumou mám jedny z nejlepších vzpomínek a vítězství na Monte po tak dlouhé době bylo úžasné. Portugalsko bylo prázdné místo v mém kalendáři a je to šotolinová rallye. To byl jeden z důvodů, proč jsem si vybral Portugalsko. Další bylo, že jsem chtěl udělat šotolinovou soutěž. Rád jezdím na tomto povrchu, takže to byla velmi přímočará volba,“ uvedl osmačtyřicetiletý jezdec. Loeb letos dojel druhý na Rallye Dakar, o týden později vyhrál v Monte Carlu, následně triumfoval v Race of Champions a později podepsal smlouvu v seriálu cestovních vozů DTM s týmem AF Corse, kde pojede s vozem Ferrari 488 GT3.

M-Sport Ford postaví v Portugalsku pět vozů, přičemž Loeb se připojí k Irovi Craigu Breenovi, Britovi Gus Greensmithovi a Francouzům Adrienu Fourmauxovi a Pierre-Louisovi Loubetovi. „Umožnili to naši skvělí partneři ve Fordu a Red Bullu a opravdu se těším, až uvidím, jak si Seb a Puma Hybrid Rally1 povedou na prvním skutečném šotolinovém podniku šampionátu. Je skvělé mít tak silnou sestavu jezdců a jsem velmi hrdý na to, že náš tým bude prvním, kdo na podniku WRC pojede s pěti vozy nejvyšší úrovně. Doufám také, že tato popularita vozů rally1 nás přivede k tomu, že uvidíme více vozů a více zákazníků soutěžících na soutěžích po celém světě,“ prohlásil Malcolm Wilson, výkonný ředitel M-Sport.

Program Chorvatské rallye

Pátek (22. 4.) – 8.33 RZ1 (19,20 km), 9.26 RZ2 (20,77 km), 10.19 RZ3 (11,11 km), 11.32 RZ4 (9,11 km), 15.05 RZ5 (19,20 km), 15.58 RZ6 (20,77 km), 16.51 RZ7 (11,11 km), 18.04 RZ8 (9,11 km). Celkem 120,38 km rychlostních zkoušek.

Sobota (23. 4.) – 7.43 RZ9 (23,76 km), 8.41 RZ10 (10,10 km), 10.09 RZ11 (15,85 km), 11.38 RZ12 (8,78 km), 15.16 RZ13 (23,76 km), 16.14 RZ14 (10,10 km), 17.42 RZ15 (15,85 km), 19.08 RZ16 (8,78 km). Celkem 116,98 km rychlostních zkoušek.

Neděle (24. 4.) – 7.08 RZ17 (13,15 km), 8.38 RZ18 (14,09 km), 10.26 RZ19 (13,15 km), 13.18 RZ20 (14,09 km).

Průběžné pořadí MS (po 2 z 13 soutěží):

1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 46 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 32; 3. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 27; 4. Greensmith (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) 20; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 19; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 18; 7. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 16; 8. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 15; 9. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 12; 10. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 8; 11. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 5; 12. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 13. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 4; 14. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 15. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 2; 16. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 1; 17. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 1.

Značky: 1. Toyota 89 bodů; 2. Ford 59; 3. Hyundai 47; 4. Toyota NG 22.

Vyhrané RZ: Rovanperä 9; Loeb 6, Ogier 5, Evans 4, Tänak 4, Neuville 3, Greensmith 1, Breen 1, Lappi 1..

Vedení v soutěži (RZ): Rovanperä 11, Ogier 10, Loeb 8, Evans 3, Tänak 1, Lappi 1, Neuville 1.