Valašská rallye v cíli: Pech vyhrál, body bere Mareš

Obhájce titulu Jan Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo) vedl od první do předposlední rychlostní zkoušky soutěže. V závěrečné, která měřila 19,52 kilometrů, ovšem ztratil osmnáct sekund a propadl se na třetí místo.

Druhý den soutěže bylo na programu šest rychlostních zkoušek v celkové délce 72,60 kilometrů. V sobotu večer byl ze soutěže vyloučen v té době šestý jezdec průběžného pořadí Dominik Stříteský (Škoda Fabia R5) za to, že přijal cizí pomoc. Jednalo se o to, že dostal náhradní kolo od jiné posádky, když neměl po defektech další rezervu.

Bláta nebylo tolik

Neděli začínal Kopecký s náskokem 10,8 sekundy před druhým Filipem Marešem (Škoda Fabia Rally2 evo) a 22,7 s před třetím Václavem Pechem (Ford Focus RS WRC 06). Během tří dopoledních zkoušek navýšil svou převahu o čtyři sekundy. „Obuli jsme střední směs, která fungovala dobře na suchu, ale na uklouzanýcvh úsecích jsem musel být strašně opatrný. Auto se tam hodně smýkalo, musel jsem snažit využít suchých úseků a vytěžit z nich maximum. Do závěru soutěže se musíme soustředit, Venca (Pech) i Filip (Mareš) budou určitě tlačit,“ hodnotil situaci v neděli v poledne Kopecký.

Dvanáctou zkoušku vyhrál Mareš, Kopecký skončil osmý, ztratil 8,9 sekundy. Po RZ12 bylo pořadí na stupních vítězů následující: Kopecký, Mareš +8,9, Pech +13,6 sekundy. „Už to tolik neklouzalo a nebylo tolik marastu jako v sobotu. Na druhou stranu to nebylo jednoduché z hlediska volby pneumatik. Asi jsme netrefili tu nejlepší a trochu se trápili. Z jednoho retardéru se auto rozjíždělo proti kopci a byla tam místa, kde se jelo desátky sekund v omezovači a Vaškovo auto jede možná až o dvacet kilometrů rychlejší,“ říkal Mareš.

A co říkal Pech, který se přiblížil na „dostřel“ nejen Marešovi, ale také vedoucímu Kopeckému. „Z dopoledních průjezdů jsem byl trochu kyselý, ale časy byly přijatelné. Auto funguje dobře. Počasí neřešíme, jsem nějaký rozklepaný z poslední zkoušky. Takovou jsem v životě snad ještě nejel,“ komentoval Pech aktuální průběh.

Pršelo, chumelilo a pořadí se měnilo

Drama přišlo v posledním měřeném úseku. Třetí Pech zajel nejrychlejší čas a dostal se na první místo před Mareše o 4,1 sekundy. Kopecký ztratil na posledním testu osmnáct sekund a v cíli byl klasifikován jako třetí s mankem 8,6 sekundy na vítězného Pecha.

„Jestli by mě napadlo, že se můžu dostat na první místo? Ne, ale nechtěl jsem to vzdát,“ řekl vítěz a podotkl, že naplno jel od sobotního startu. „Dá se říct, že jsem udělal dost jezdeckých chyb, ale to pramenilo z toho, jaký byl povrch. Bylo hodně bahna. Jeli jsme tempo, jaké nám dovolilo nastavení a gumy. Jednou bylo auto venku, jindy nás pozlobilo auto, ale nakonec se nám podařilo všechno dohnat a povedlo se to“ oddechl si Pech.

Mareš byl blízko vedoucí příčky a poté bojoval o druhé místo, které získal za dramatických okolností. „Porazit Honzu v takhle těžké rally je pro nás něco fantastického. A s Vaškem to byla hodně těsná porážka. Gratuluju mu, my jsme spokojení,“ řekl Mareš a dodal: „Dá se říct, že jsme byli všichni tři vyrovnaní. V součtu je z toho pro nás druhé místo, z pohledu bodů do mistráku jsme první, takže za nás je všechno povedené,“ dodal Mareš.

Kopecký se snažil brát situaci s nadhledem. „Když člověk vede celou soutěž a o první místo přijde na poslední erzetě, tak je zklamaný. Nedá se ale nic dělat. Na startu jsem měl radost, že je sucho, ale to bylo jeden kilometr. Potom pršelo, chumelilo, bylo tam bláto, bylo to strašně mokré a uklouzané. Hned jsem si říkal: 'Ó, jé'. Takové podmínky Vaškovi svědčí. V minulosti jsem byl schopen s klukama bojovat, ale teď to prostě nešlo,“ hodnotil situaci Kopecký a situaci dále rozebral: „Snažili jsme se a za výkon se nestydím. Neříkám, že to vždycky bylo stoprocentní, ale bylo to velice blízko limitu. Snažili jsme se a myslím si, že se nám pdvedli výkon, který byl v těchto podmínkách možný. Začali jsme spolupráci s pneumatikářskou firmou Pirelli, a teď to musíme vyhodnotit tak, abychom získali co nejvíce informací.“

Jak mluví pravidla

Jak jsme již před soutěží uvedli, mistři České republiky v rallye budou vyhlášeni v absolutní klasifikaci (podle klasifikace divize 1), v samostatné klasifikaci vozů 2WD (třídy RC4 a RC5), a v jednotlivých vypsaných třídách. V divizi 1 startují vozidla s platnou homologací FIA (Mezinárodní automobilová federace) a vozidla s prošlou homologací méně než 8 let uvedená v seznamu FIA.

V divizi 2 jsou klasifikována vozidla s prošlou homologací více jak osm let, s národní homologací nebo vozidla podle národních předpisů. Vozidla divize 2 mají vlastní klasifikaci za celou sezonu, ale vítěz nedostane titul mistr.

Konečné pořadí Valašské rallye:

1. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) 1:26:51,2; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +4,1; 3. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) +8,6; 4. Kristensson, Johansson (Švéd./Hyundai I20 R5) +2:30,9; 5. Lubiak, Dachowski (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:18,0; 6. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +6:29,8; 7. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) +7:51,0; 8. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +8:20,6; 9. Hanák, Večerka (Škoda Fabia Rally2 evo) +8:51,3; 10. J. Dohnal, Vybíral (Renault Clio S1600) +9:23,6; 11. Bisaha, Ferencz (ČR, SR/Hyundai i20 R5) +10:07,9; 12. Zedník, Pražák (Ford Fiesta Rally2) +11:01,8; 13. Štefan, Vichtora (Peugeot 208 Rally4) +12:15,3; 14. Pokorný, Lasevič (Škoda Fabia R5) +13:05,2; 15. Nešetřil, Černoch (Porsche 993 GT3) +13:35,8; 16. Petráš, Jindra jr. (Renault Clio Rally5) +14:44,9; 17. Lukašík, Lukašíková-Mikulášková (Ford Fiesta Rally4) +14:45,9; 18. Narovec, Laurincová (Ford Fiesta Rally4) +15:03,5; 19. Ocelka, Blažek (Renault Clio Rally5) +15:10,8; 20. Vlček, Zigler (Škoda Fabia R5) +16:04,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MČR:

1. Mareš 57, 2. Kopecký 51, 3. Kristensson 39, 4. Lubiak 26, 5. Trojan 23, 6. Trněný 17, 7. Šimek 14, 8. Bisaha 13, 9. Hanák 12, 10. Březík (Škoda Fabia R5) 8.

Český šampionát bude pokračovat 7. a 8. května, kdy se uskuteční Rallye Šumava Klatovy.