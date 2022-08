Chystá se úchvatná úprava Porsche 911 GT3, jmenuje se GTL Coupe a přijde na šílené peníze

Poměrně mladá společnost, jejíž zakladatel je součástí rodiny Porsche, poodhaluje svůj první model. A zřejmě se máme na co těšit.

Patříte mezi fanoušky Porsche, ale společnost Feuerbach vám nic neříká? Není divu, tato společnost totiž vznikla teprve v roce 2019 a zatím toho moc nepředvedla. Jejím zakladatelem je však Christopher Reitz, který v minulosti působil i jako designový šéf Nissan Europe. Možná ještě důležitější je ale skutečnost, že se také jedná o pravnuka Ferdinanda Porsche.

Reitz založil společnost Feuerbach s cílem navrhovat a stavět omezené série ručně stavěných vozů, které budou vzdávat poctu rodině Porsche a produktové nabídce slavné značky. Zastavme se ale ještě na chvíli u samotné společnosti.

Feuerbach Designworks Ltd je registrována v Anglii a hlavní kancelář má na předměstí Londýna, designové studio značky ale sídlí ve španělské Barceloně. V čele stojí čtyři ředitelé, kteří mají bohaté zkušenosti z automobilového průmyslu, včetně zaměření na ultra-prémiový trh sportovních vozů a motorsportu. Součástí týmu je navíc i Jurgen Barth, zkušený závodník, konstruktér a čtyřnásobný vítěz čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans.

Teď už se ale pojďme podívat na poodhalený první speciál značky, který ponese jméno GTL Coupe. Základem vozu by se mělo stát Porsche 911 GT3 generace 997, ze kterého společnost využila platformu. Karoserie, která je dílem španělského studia, je však výrazně pozměněná a ve velkém pracuje s karbonem.

Z dosud zveřejněných ukázek vidíme, že automobilka poupravila příď i záď modelu, přičemž vzadu můžeme vidět nový kryt motoru, nahrazující původní okno, výrazné blatníky, decentní spoiler a zřejmě dojde i na nová světla s LED technologií. Unikátní bude zřejmě i zadní difuzor, boční prolis a sériové nebudou ani přední blatníky. Samotnou příď nám ale značka zatím neukázala.

Namísto původního 3,8litrového plochého šestiválce by se pod kapotou měl objevit ručně stavěný 4,3litrový atmosféricky plněný motor, jehož výkon by se měl pohybovat kolem cca 540 koní při 8500 otáčkách za minutu. Zákazníci by si ale údajně mohli zvolit ještě výkonnější verzi tohoto motoru.

O přenos točivého momentu na kola by se pak měla starat buď šestistupňová manuální převodovka, nebo PDK převodovka. Obě skříně by přitom měl dodat nejmenovaný dodavatel automobilky Porsche. Zákazníci by navíc měli dostat na výběr i z mnoha dalších individuálních úprav, včetně ladění podvozku, brzd, atd.

Společnost zveřejnila také jeden snímek kabiny, která nabízí stylovou kombinaci karbonu (například na středovém tunelu a ve výplni dveří), klasického kostkovaného čalounění sedáků a zřejmě i specifického čalounění/dekorů na palubní desce. Zájemci navíc dostanou možnost připlatit si i za závodní specifikaci vozu, tedy včetně vnitřní ochranné klece a specifických sedadel.

Ceny Feuerbach Porsche GTL Coupe by podle současných očekávání mohly startovat kolem 550.000 dolarů, tedy cca 13,2 milionu korun. Bavíme se však o základní ceně, bez jakýchkoliv doplňků na přání. Zakázkové vozidlo tak nejspíš vyjde podstatně dráž.