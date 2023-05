Chystaný Mercedes-Benz CLE nahradí několik modelů. Takto může vypadat

Německá automobilka už neplánuje otevřené a kupé verze tříd C, E a S. Místo nich bude prodávat právě CLE. To tedy dorazí jako klasické kupé a kabriolet s plátěnou střechou. Kromě CLE v nabídce zůstane roadster SL.

Nový model CLE by měl stát na platformě MRA2 a velikostně zřejmě bude podobný spíše aktuální třídě C. Té by měly odpovídat také dostupné motorizace, takže se očekává nasazení zážehového dvoulitrového čtyřválce v různých verzích a s různou formou elektrifikace. Čtyřválec pravděpodobně dostane také sportovně laděná varianta AMG - stejně tomu je u třídy C.

Podle dostupných informací by se světu měl nejprve představit kabriolet. A právě jeho podobu se snaží odhadnout designér a digitální umělec Nicolás Cavero, který spravuje instagramový profil Future Cars Now. Vybral si přitom rovnou vrcholné provedení CLE 63 S od AMG.

Nicolás se při tvorbě návrhu inspiroval zejména současným Mercedesem-AMG C 63 S E Performance 4Matic+ a roadsterem Mercedes-AMG SL 63 4Matic+. Vize zaujme sportovně tvarovaným předním nárazníkem s velkými otvory pro přívod vzduchu a nápadnými koncovkami výfuku vzadu.

Premiéra modelu CLE by se tedy měla uskutečnit ještě letos, prodeje se mají rozběhnout v první polovině příštího roku.