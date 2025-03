Chytrá škodovka s čínským softwarem? Dostaneme je i v Evropě

Poslední roky produkci koncernu Volkswagen pronásledovaly problémy se softwarem. Vlastní vývoj pod divizí Cariad se německé firmě úplně nepovedl a ačkoliv se spousty problémů podařilo vyřešit, pověst již byla poškozena a zvýšil se náskok konkurence. Volkswagen na to reagoval nákupem podílu v americkém startupu Rivian, se kterým na vývoj software založil také společný podnik. Pro čínské modely plánují Němci využívat také expertízu automobilek Xpeng, SAIC a FAW.

Teď to ale vypadá, že se čínský software dostane také do Evropy a konkrétně do vozů Škoda. Volkswagen již nějakou dobu na trzích v Brazílii a Indii využívá řešení od firmy Ecarx, nově se má ale spolupráce rozšířit. Za Ecarxem, založeným v roce 2017, stojí dvojice podnikatelů. Známější z nich je Li Shufu, zakladatel a šéf koncernu Geely, pod který patří třeba značky Volvo, Lotus, Proton, Zeekr nebo Polestar. Právě s Geely se pojí zásadní spolupráce Ecarx, a až 70 % obratu firmy pochází z dodávání softwarových řešení do modelů koncernu.

Změnit by to mohl Volkswagen, který chce rozšířit existující spolupráci a máme k tomu i oficiální potvrzení od Ecarx. Druhý ze zakladatelů, CEO Shen Ziyu, totiž agentuře Reuters řekl: „Obě společnosti se nyní snaží rozšířit partnerství tak, aby zahrnovalo vozy značky Škoda prodávané ve Evropě a také zkoumají možnost uvedení vozidel vybavených technologiemi Ecarx na trh v USA“.

Ze zkušenosti s čínskými vozy prodávanými na českém trhu to tak nevypadá, doma ale tamní automobilky opravdu mají dobrý software. A to tak, že v některých oblastech předčí i ty evropské, zejména co se chytrých funkcí týče. Jedním z důvodů, proč chce Ecarx expandovat mimo Čínu, je i extrémní konkurence na domácím trhu. „Produktový cyklus, který může v Číně trvat klidně i jen tři roky, může být v zahraničí prodloužen na 10 nebo dokonce 15 let." Řekl k tomu Shen Ziyu. Tedy, systém, který v Číně rychle zastará, může v zahraničí Ecarx dojit další roky.

Současná dohoda Ecarx s Volkswagenem zahrnuje vlastní čip čínského vývoje a software a nabízí autům funkce jako rozpoznávání hlasu a navigační aplikace. Pro Evropu by se mohla rozšířit o další funkce, Ecarx se věnuje také asistenčním systémům a také různým úrovním autonomního řízení. Ve spojení se Škodovkou se přímo zmiňuje pojem „smart car“, tedy chytré auto.