Problémy u třetiny kontrol v Česku! Inspekce silniční dopravy dokazuje, že není zbytečná
Nový úřad se zaměřuje především na řidiče kamionů a autobusů. Během prvního měsíce fungování zjistili jeho zaměstnanci problémy u třetiny kontrolovaných.
Inspekce silniční dopravy (INSID) za první měsíc svého fungování zaznamenala u každého třetího nákladního auta a autobusu, které kontrolovala na dálnicích i ve městech a obcích ČR, prohřešek. Řidiči podle ní nejčastěji porušovali dobu řízení a odpočinku, výjimkou ale nebyly ani přetížené vozy, podvody s tachografy nebo snaha obejít emisní normy, informovala dnes v tiskové zprávě inspekce. Za 416 zjištěných přestupků uložila v červenci 281 pokut za téměř 490.000 korun a 148 kaucí ve výši 4,12 milionu Kč.
„Zachytili jsme i řidiče, který v 54 dnech, ze sledovaných 56, porušil dobu řízení nebo odpočinku. Na místě dostal pokutu 5000 Kč, dopravci hrozí ve správním řízení sankce až 350.000 Kč,“ uvedl k jednomu z případů inspektor Michael Hurych.
INSID vznikla z bývalého Centra služeb pro silniční dopravu, má ale rozsáhlejší pravomoci. Inspektory už nemusí doprovázet policisté a celníci a mohou sami zastavovat auta a pokutovat řidiče. V červenci inspektoři zkontrolovali 1397 vozů, přičemž zhruba 52 procent mělo zahraniční registrační značku a 47,5 procenta českou. U cizinců byly nejčastěji zaznamenány přestupky u vozidel s polskou, slovenskou a rumunskou značkou, uvedli zástupci inspekce.
Inspekce podle zveřejněných dat zjistila vyšší podíl pochybení u aut kontrolovaných na místních komunikacích, kde problémy odhalila u dvou pětin ze 44 provedených kontrol. Podle ředitelky INSID Lenky Ptáčkové Melicharové inspektoři vyjíždí na tyto silnice tam, kde na problém upozorňují starostové.
Na dálnicích inspekce zjistila porušení předpisů ve zhruba 31 procentech případů ze 422 kontrol a na silnicích první a druhé třídy to bylo u necelých 29 procent z 931 kontrol.
Inspektoři mají k dispozici auta vybavená moderní technikou a majáky, aby mohli zastavovat řidiče. Kontroly jim usnadňují i moderní technologie. Díky přenosu dat z tachografů mají na dálku přístup k datům, jako je překročení rychlosti, odpojení baterie tachografu, vložení karty řidiče během jízdy nebo jízda bez karty řidiče. Mohou se tak zaměřit na šoféry, kteří porušují pravidla, a nebudou zastavovat kamiony zbytečně. Pomocí speciálního softwaru navíc mohou inspektoři získat data o práci řidiče až 56 dní zpětně.
Zdroj: ČTK, video: auto.cz, foto: Svět motorů a INSID