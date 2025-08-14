Pokles prodejů elektrických aut? Grafy ukazují realitu
Jak to je ve skutečnosti s poptávkou po elektromobilech, ukazuje graf společnosti Rho Motion. Zatímco předchozí roky vykazovaly setrvalý nárůst, letos to je zatím trochu divočejší.
Neustále se hovoří o kolísání, pomalejším růstu či rovnou poklesu prodejů elektromobilů, který ukazuje, že zájem zákazníků úplně neodpovídá plánům vlád či automobilek, že brzy přejdou na výrobu pouze elektrických aut. Jak to ale s prodeji elektromobilů a plug-in hybridů vypadá ve skutečnosti?
Odpověď na tuto otázku nabízí graf analytické společnosti Rho Motion, který přináší agentura Reuters. A ten ukazuje, že zatímco v letech 2023 a 2024 byl v průběhu roku vždy vidět víceméně setrvalý nárůst, v roce 2025 to zas tak jisté není – alespoň prozatím. Po významném poklesu mezi posledními dvěma měsíci roku 2024 a prvními dvěma měsíci roku 2025 – avšak letošní leden a únor byly výš než ty loňské – vidíme sloupce kolísat okolo 1,5 milionu prodaných elektrických aut a plug-in hybridů každý měsíc.
Největší díl na prodejích má Čína, která také spolu se Severní Amerikou stála za celkově 35% propadem prodejů mezi prosincem 2024 a lednem 2025; v samotné Číně prodeje poklesly o 43 %. V červenci 2025 se prodalo 1,6 milionu elektrických aut a plug-in hybridů, zhruba stejně jako v květnu, ale o nějakých 100 tisíc méně než v červnu. Oproti červenci 2024 vidíme nárůst o zhruba 200 tisíc kusů.
Graf prodejů EV za období leden 2024-červenec 2025 |
Půl roku starý graf, který ukazuje vývoj mezi červencem 2023 a lednem 2025. V druhé půlce roku 2023 a dohromady i v celém roce 2024 vidíme setrvalý nárůst s poklesem v lednu. Růst předpovídá Charles Lester, manažer dat u Rho Motion, i pro celková čísla za rok 2025. „Navzdory variacím v regionech směřuje celková trajektorie prodejů elektrických aut v roce 2025 setrvale nahoru,“ cituje ho agentura Reuters.
Graf prodejů EV za období červenec 2023-leden 2025 |
Co bude růst velmi pravděpodobně, jsou čínská čísla. Tam se během srpna uvolňují další peníze na dotace a právě na to může řada zákazníků čekat. Naopak omezení podpory v USA včetně faktického zrušení emisních kreditů na konci září bude znamenat pokles, předpovídá Lester. Jak tedy dopadnou čísla za celý rok 2025, se zatím musíme nechat překvapit.
zdroj: Reuters | zfroj foto: Reuters, auto.cz | zdroj videa: Auto.cz