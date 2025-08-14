GM zrychluje vývoj autonomního řízení navzdory fiasku Cruise
Koncern General Motors najal bývalého šéfa týmu Autopilot u Tesly a snaží se nabrat zpátky před půlrokem propuštěné zaměstnance Cruise. Detaily o tom, co vyvíjí, však nejsou známé.
Koncern General Motors nepřestává věřit v samořídící vůz ani poté, co si jeho divize Cruise, na autonomním řízení vylámala zuby a po důkladném auditu ukončila svou činnost i provoz robotaxíků. Jen na to patrně půjde po menších krocích, alespoň dle agentury Bloomberg.
GM už od roku 2017 nabízí adaptivní tempomat Super Cruise, což je suita jízdních asistentů pro poloautonomní jízdu za určitých podmínek. Na rozdíl od v Evropě běžných systémů umožňuje Super Cruise řidiči na delší dobu pustit volant při dálniční jízdě, pokud ovšem řidič stále sleduje provoz. „Pojistkou“ pro případ nouzové situace je stále řidič.
Když divize Cruise ukončovala svou činnost, GM absorboval některé její zaměstnance a technologie se slovy, že do budoucna prioritizuje vývoj pokročilých jízdních asistentů před plně autonomním řízením. O osm měsíců později se však dozvídáme, že koncern chce najmout více ze zhruba tisícovky propuštěných zaměstnanců Cruise.
„Zrychlujeme vývoj technologií pro autonomní řízení schopné jízdy bez aktivního dozoru člověka,“ uvedl mluvčí koncernu. Tím nic nespecifikoval, ale slova naznačují systém poloautonomního řízení úrovně 3 nebo 4 dle mezinárodně uznávané specifikace SAE J3016. Na obou těchto úrovních vůz dokáže řídit zcela sám a nevyžaduje stálý dozor, tj. můžete, sedíce za volantem, třeba číst noviny místo sledování provozu.
Na úrovni 3 se však může stát, že vás vůz požádá o převzetí kontroly a vy to do nějakého času musíte udělat, jinak vůz zastaví. Na úrovni 4 se to nestane, takže volant a pedály nejsou nutné, vůz ale nevyrazí, pokud nejsou splněny všechny podmínky pro jízdu. Úroveň 5 se liší od 4 tím, že vůz musí být schopen jezdit sám za každých podmínek a úplně všude, od dálnice přes město po zapadlé okresky, nad které přesahují větve keřů.
Za novou snahou GM o pokrok v autonomním řízení patrně stojí Sterling Anderson, který vedl tým systému Autopilot u Tesly, později založil společnost Aurora zaměřující se na autonomní jízdu nákladních vozidel a od května letošního roku je produktovým ředitelem General Motors. Jak tato snaha dopadne, zatím můžeme jen tipovat.
